La Asociación Bancaria ratificó un paro nacional de 24 horas para este lunes 27 de abril, una medida de fuerza que afectará exclusivamente a los tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en todo el país.

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El conflicto surge tras el anuncio oficial de cerrar 12 de estas dependencias, lo que pone en riesgo unos 32 puestos de trabajo.

A través de un comunicados, el sindicato conducido por Sergio Palazzo lanzó una advertencia: “BCRA todo tiene un límite”. Y alertó: “De no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación con las autoridades de dicho órgano rector, se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales”,

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Y agregó: “Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras (SIC) involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los (SIC) trabajadores bancarios”.

Cómo será el impacto de la medida de este lunes:

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Atención al público: Será normal en las cajas y plataformas comerciales.

Cajeros automáticos: Podrían registrarse faltantes de efectivo, ya que no habrá reposición en las áreas afectadas por la medida de fuerza.

Operaciones digitales: El Home Banking, las transferencias y las billeteras virtuales funcionarán sin inconvenientes.