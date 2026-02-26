Un centenar de trabajadores protagonizó este jueves una dura protesta frente a la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en Olavarría, en el marco de las elecciones internas del gremio. La manifestación estuvo marcada por fuertes cuestionamientos a la conducción local encabezada por Ignacio Giménez.

De acuerdo al medio local Verte.tv, durante varias horas, los obreros denunciaron deficiencias en la indumentaria y el calzado de trabajo, el mal estado de la comida provista en obra y la falta de asistencia en jornadas de altas temperaturas. También señalaron la ausencia de respaldo sindical en tareas que, aseguran, implican riesgos eléctricos de consideración.

La protesta requirió la presencia preventiva de un móvil de la Comisaría Primera, aunque no se registraron incidentes mayores.

Formados en un amplio círculo frente a la sede gremial, tres trabajadores encabezaron el reclamo. Uno de ellos, Cristian Burgos, detalló la situación que atraviesan en una obra ubicada en la zona de la Virgen de la Loma, donde realizan tareas bajo una red de alta tensión.

“La situación es que nosotros hace un montón de años no conocemos los derechos de los trabajadores. Estamos en la red de alta tensión y debemos tener un respaldo de la UOCRA, pero en ningún momento nos ayuda”, expresó.

Según relató, los operarios no reciben provisión regular de agua ni hielo en jornadas de calor extremo, deben almorzar en el suelo en condiciones precarias y no cuentan con acompañamiento sindical en días de lluvia. “Podemos morir electrocutados tranquilamente y no nos dan ni pelota”, denunció.

En cuanto a la alimentación, Burgos afirmó que hubo episodios de comida en mal estado e incluso casos de descompostura. “La comida es una vergüenza; los pollos todos podridos”, sostuvo.

Además de los reclamos laborales, la protesta estuvo atravesada por críticas al acto eleccionario. Los trabajadores señalaron que en estos comicios se presentó una sola lista, lo que, a su entender, limita la posibilidad de una verdadera elección.

“Ahora hay una sola lista para votar cuando tendría que haber dos. Es como que está todo arreglado, viene de Buenos Aires a quien hay que votar y listo”, cuestionó Burgos.

En ese sentido, los manifestantes expresaron su rechazo a lo que consideran una imposición y reclamaron mayor pluralidad y transparencia en el proceso interno. “Hoy no se tiene que hacer la elección. Te ponen una sola lista y hay que votar por ellos o votar en blanco, ¿cómo es la cosa?”, enfatizó.