La llegada de Uber a Olavarría a fines de febrero abrió un nuevo escenario en el transporte local, con gran demanda de los usuarios y creciente conflicto con remiseros y taxistas, que denuncian “competencia desleal”.

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Desde su desembarco, la aplicación se convirtió en una alternativa laboral para muchos vecinos. Uno de ellos es Alexis Purita, conductor de la plataforma, quien explicó al programa Contactos que el sistema funciona como un intermediario entre el pasajero y el chofer para concretar viajes de manera privada.

Para trabajar en la app, detalló, se deben cumplir ciertos requisitos como certificado de antecedentes penales, contar con un vehículo modelo 2012 en adelante, seguro, VTV y licencia de conducir. Sin embargo, uno de los puntos más cuestionados por el sector tradicional es que no se exige licencia profesional.

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En cuanto al servicio, Purita señaló que los usuarios pueden ver previamente datos del vehículo y del conductor, como patente, color del auto y fotografía, lo que brinda mayor seguridad al momento de solicitar un viaje.

Otro de los factores que impulsa el crecimiento de Uber en la ciudad es el precio. Según explicó el chofer, las tarifas son fijadas por la aplicación y, en muchos casos, resultan más económicas que las de otros servicios. Además, aclaró que las promociones de lanzamiento no afectan las ganancias de los conductores, ya que los descuentos son absorbidos por la empresa.

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La flexibilidad horaria también aparece como un atractivo clave ya que los conductores pueden conectarse cuando lo deseen, sin horarios fijos, lo que permite que muchos lo utilicen como un ingreso extra. “Hay días, sobre todo los fines de semana, que no damos abasto”, aseguró, al describir una demanda que calificó como “altísima”.

Sin embargo, el crecimiento de la plataforma generó la reacción del sector de remises, que este jueves realizará una manifestación frente al Municipio para exigir “condiciones iguales”. Los trabajadores sostienen que sus ingresos se vieron seriamente afectados desde la llegada de la aplicación.

Frente a este escenario, Purita consideró que ambas modalidades pueden convivir. “Hay clientes de sobra en Olavarría”, afirmó, aunque reconoció que la principal tensión radica en la diferencia de costos y tarifas. “El pasajero me elige para ahorrar plata”, resumió.