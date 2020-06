Organizaciones sociales llevan adelante un corte en Puente La Noria que provoca demoras en Camino Negro, el principal acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Es en repudio al accionar del municipio de Lomas de Zamora en el marco de la pandemia por coronavirus. Entre los principales reclamos, las distintas entidades piden al gobierno de Martín Insaurralde por una "asistencia inmediata a todos los merenderos y comedores de las organizaciones", que consta de la entrega de alimentos, garrafas y equipamientos básicos.

Además, solicitan el "fortalecimiento inmediato de la salud pública en los hospitales y todas las salitas del distrito", al tiempo que reclaman al Intendente por "testeos masivos y aislamiento en condiciones dignas para las personas infectadas". "Hace días dejamos de recibir la asistencia por parte del municipio y nos dicen que es una orden directa del Intendente de no asistir más a las organizaciones", señaló a LaNoticia1.com Ricardo, uno de los referentes del Frente Popular Darío Santillán de Lomas de Zamora.

"Nos dijeron que la mercadería ya no la iban a dar a las organizaciones y que directamente la iba a entregar el municipio pero hasta ahora no tuvimos novedades y esto no se está dando", explicó el manifestante a este medio, donde agregó: "La ayuda del municipio no está llegando a la cantidad de gente que tiene que llegar y en las barriadas se está notando cada vez más el hambre. Y en la forma que se está paliando es a través de las organziaciones y de la solidaridad entre los propios vecinos con las ollas populares".

Por su parte, Mayra, integrante de la Federación de Organizaciones de Base, remarcó a este medio que "la protesta es en reclamo de alimentoo y abastecimiento de los comedores, que son lo que están respondiendo a la demanda de los barrios". "El municipio de Lomas de Zamora tiene una política de dar algunos bolsones de alimentos en los barrios, pero no es una respuesta sufueciente. Por eso estamos planteando hace más de un mes que se escuche la demanda de los vecinos de Lomas de Zamora, señaló.