Este viernes 24 de enero, a las 17.30, se realizará una concentración en Sargento Ponce y Génova, frente a la refinería de Shell en Dock Sud, Avellaneda. La convocatoria es impulsada por trabajadores despedidos, quienes denuncian que la multinacional está llevando adelante despidos “ilegales y discriminatorios”.

Entre los afectados se encuentra Gustavo Michel, quien trabajó en Shell durante 16 años como operador y brigadista. En diálogo con LANOTICIA1.COM, expresó su indignación por la situación: “Somos 10 los despedidos hasta ahora, y todo indica que habrá más. El plan de Shell es precarizar, tercerizar sectores y cambiar las condiciones de trabajo. La bronca es inmensa. Yo soy padre de tres hijos, y no sé cómo voy a seguir”.

Michel también relató los momentos difíciles que atraviesan sus compañeros: “Un compañero fue despedido el mismo día en que su esposa fue internada gravemente. Otra compañera estaba de licencia médica cuando se enteró de su despido. Nos montaron un operativo policial para no dejarnos entrar, y simplemente nos dieron un papelito de Recursos Humanos, despidiéndonos bajo el artículo 245".

"No tienen motivos laborales para echarnos. Es una empresa que no tiene pérdidas; al contrario, está en plena expansión. Está construyendo plantas nuevas para refinar crudo de Vaca Muerta. No hay crisis, esto es una decisión arbitraria”, agregó ante nuestros micrófonos.

Los trabajadores despedidos denunciaron que las medidas tomadas por la empresa no solo afectan a sus familias, sino también a toda la comunidad. Muchos de ellos, como brigadistas, fueron clave en emergencias, evitando daños mayores y protegiendo tanto a compañeros como a vecinos de la zona. Según indicaron, también trabajaron para mejorar las condiciones socioambientales en Dock Sud.

El acto de esta tarde contará con el apoyo de organizaciones sociales, gremiales, barriales y estudiantiles. “Invitamos a toda la comunidad a acompañarnos y denunciar estos despidos injustos. Necesitamos el apoyo de todos para que esto no siga pasando”, concluyó Michel.