El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, cuestionó la intención del Gobierno nacional de avanzar sobre el fondo compensador destinado a cooperativas eléctricas y advirtió que la Provincia iniciará acciones legales si la medida prospera. “No es constitucional, no hay manera que lo hagan”, sostuvo.

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La polémica surgió durante la conferencia de prensa de los lunes en Gobernación, tras una consulta del periodista Martín López Lástra, de FM Classic, FM Keops y AM del Pueblo, sobre el impacto que podría tener la eliminación del fondo en las tarifas de usuarios del interior bonaerense abastecidos por cooperativas.

Ghioni explicó que el esquema actual del fondo compensador tarifario funciona mediante aportes de grandes distribuidoras y cooperativas de mayor escala hacia unas cien cooperativas más pequeñas que reciben asistencia para sostener el servicio eléctrico en localidades del interior.

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“Si el pueblo al lado tiene que pagar cinco o seis veces más, lo tendrá que hacer, pero nosotros vamos a recurrir”, afirmó el funcionario provincial, quien acusó al Gobierno nacional de desconocer el funcionamiento del sistema eléctrico bonaerense.

En ese marco, consideró que la medida responde a una lógica “ideológica” basada en que “cada uno haga lo que pueda y se salve”, sin contemplar las desigualdades entre distritos y prestadores del servicio.

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El subsecretario también recordó que la administración nacional ya había intentado intervenir en los mecanismos de financiamiento de cooperativas mediante denuncias promovidas por usuarios respecto de conceptos incluidos en las boletas de luz. Según indicó, algunas cooperativas evaluaron dejar de cobrar determinados ítems, aunque finalmente la Provincia intervino para frenar esos cambios.

“La autoridad somos nosotros ante las distribuidoras y cooperativas, no el Gobierno nacional, porque es jurisdicción provincial”, remarcó Ghioni, quien anticipó que, en caso de avanzar la decisión, se abrirá “un conflicto legal” entre la Provincia y la Nación.