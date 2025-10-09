La obra de puesta en valor y renovación integral de la Rambla de la ciudad de Mar del Plata tiene el objetivo de recuperar y preservar un patrimonio histórico nacional. Llevada adelante por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos cuenta con una inversión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires actualizada de $12.747 millones.

Según detalló la cartera, en el Casino y Hotel Provincial se están colocando solados, sellando juntas e instalando mobiliario urbano; en la Plazoleta Almirante Brown se realizó la puesta en valor de los pisos y se avanza con la rehabilitación del sistema de ventilación de cocheras, que incluyen tareas de reparación de ductos, sellado de grietas y fisuras, y la impermeabilización de conductos y su refuerzo superficial; y en el Bajo Rambla se prepara la ejecución del parquizado. Paralelamente, se trabaja en las instalaciones pluviales proyectadas.

“Cabe destacar que en la Plazoleta Almirante Brown se debió abordar de manera inmediata el cateo y la impermeabilización de las cocheras que se encuentran por debajo de la Plazoleta, lo que generó intervenciones adicionales no planificadas en el plan de trabajo inicial pero que fueron ejecutadas en pos de sostener la calidad y la ejecución óptima de la obra”, se indicó.

Al respecto, el ministro Gabriel Katopodis afirmó: “Mar del Plata recibe todo el año a cientos de miles de turistas. Este año, por decisión del Gobernador Kicillof, estamos reconstruyendo de forma integral la Rambla, un lugar histórico y un patrimonio nacional”, y añadió: “Es una gran obra de 38.000 m² con inversión provincial, en el que se realizó todo un estudio previo muy profesional para recuperar las baldosas originales y poner en valor este espacio público”.

“La Rambla es un símbolo de nuestra identidad, un lugar que todos y todas recorrimos alguna vez. Vamos a defender y cuidar este patrimonio que es de cada argentino y argentina”, concluyó.

Las obras, que son ejecutadas a través de la Subsecretaría de Obras Públicas y la Dirección Provincial de Arquitectura, consisten en la intervención de 38.300 m2 dividido en dos etapas que incluyen la recuperación de solados y del equipamiento urbano; la restauración y reposición de baldosas en la rambla, recovas y el boulevard del sector del Hotel Provincial y el Casino; la desobstrucción y reparación de los desagües pluviales; la colocación de nuevas luminarias led en la línea de costa; y la puesta en valor de las estructuras de piedra, escaleras y rampas.

Además, se prevé reconstruir los sectores verdes originales, rediseñando el paisajismo con vegetación, cestos para residuos y bancos, y restituyendo el cerco de madera para separar este sector de la playa. Asimismo, se realizará la restauración de las esculturas emblemáticas de los lobos marinos y los monolitos extremos, y del revestimiento de piedra en los muros que separan un sector del otro.

Para fines de este año, se proyecta la habilitación de los sectores del frente sobre Av. Peralta Ramos y el frente marítimo y lateral del Hotel Provincial y alcanzar avances significativos en la obra de la plazoleta. En tanto, en la segunda etapa serán 13.000 los metros cuadrados a intervenir.

Asimismo, se detalló: “Actualmente, el sitio cuenta con baldosas originales y con otras que se fueron cambiando a lo largo de los años. Por ello, se priorizará la conservación de aquellas que provienen del proyecto original y que, una vez que estén rehabilitadas, servirán de referencia para la fabricación de otras nuevas para reposición. La obra apuntará a conservar alrededor de un 30% del solado original y el resto será reemplazado por nuevas piezas. Teniendo en cuenta que el sector es ampliamente utilizado durante todo el año con actividades de ocio y deportivas, se estima que alrededor de 200.000 personas serán beneficiadas por este proyecto”.

Historia

En sus inicios, la ciudad de Mar del Plata tuvo cuatro ramblas que fueron sucediéndose tras incendios y demoliciones, dando lugar a nuevos proyectos. En 1938, se aprobó el proyecto de urbanización de la Bahía Bristol -que incluyó un casino y un hotel de categoría- para reemplazar la antigua Rambla, cuyo deterioro ya era avanzado por haber sido construida demasiado cerca del mar.

El conjunto urbano arquitectónico del Hotel Provincial y el Casino -proyectado por el arquitecto Alejandro Bustillo y construido por el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires entre 1938 y 1950- fue uno de los hitos que marcó la transformación de un balneario de élite en una ciudad de turismo masivo, en el marco de las políticas de fomento del turismo social.