Mediante un decreto, el Gobierno de Axel Kicillof creó la Unidad de Coordinación Bahía Bristol, con la misión de articular las distintas áreas estatales que ya tienen competencia sobre el lugar en la ciudad de Mar del Plata, una estructura que funcionará dentro del Ministerio de Gobierno que conduce Carlos Bianco.

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El Decreto 1516/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial del distrito, apunta a coordinar el conjunto urbano que comprende el Hotel Provincial, el Casino Central, la Rambla, el Teatro Auditorium y los espacios públicos y equipamientos vinculados.

Según los fundamentos oficiales, se trata de un área de relevancia histórica, arquitectónica, turística, ambiental y paisajística. La creación de la Unidad surge de la necesidad de evitar intervenciones dispersas y mejorar la coordinación entre los distintos organismos que trabajan en la zona. Por allí pasan áreas de turismo, cultura, educación, seguridad y juegos, entre otras.

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En el decreto se estableció que la estructura estará a cargo de un Director o Directora Ejecutivo/a, con rango y remuneración equivalentes a Director Provincial. La persona será designada directamente por el ministro Bianco.

Además, la Unidad tendrá una Comisión Asesora integrada por representantes del Ministerio de Gobierno, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Instituto Cultural, Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Educación, Economía, Infraestructura y Seguridad. Los integrantes deberán tener, como mínimo, rango de Director Provincial y trabajarán "ad honorem".

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La comisión tendrá funciones de asesoramiento, consulta y asistencia técnica permanente, además del seguimiento de acciones destinadas a preservar y poner en valor el complejo.

Entre las atribuciones de la nueva Unidad figuran el seguimiento de planes y proyectos de infraestructura, desarrollo económico, turístico, cultural y urbano; la articulación con organismos públicos, organizaciones sociales y entidades privadas; la promoción de convenios y acuerdos de cooperación y la producción de información técnica.

Al respecto de la medida se expresó el diputado provincial y jefe de bloque UCR; Diego Garciarena, quien es oriundo de Mar del Plata. “No pueden con la inseguridad. No pueden con IOMA. No pueden con la Educación Pública. No pueden con la ludopatía que arrasa la vida de miles y miles de familias de la Provincia. No pueden con la rutas. Y ahora quieren quedarse con la Rambla Bristol emblema y patrimonio de todos los marplatenses”, a través de una publicación en X.

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“El Señor Gobernador está empeñado en apoderarse y dañar a Mar del Plata. El Señor Gobernador está empeñado en violar las autonomías municipales en los distritos que no gobierna. Es muy grave lo que están haciendo y todos lo estamos viendo. Los marplatenses vamos a defender nuestra ciudad, a nuestros vecinos y nuestros emblemas. Basta de inventar cargos rentados para enviar delegados a invadir la ciudad. Ocúpese de gobernar la Provincia y cumplir la palabra empeñada a los bonaerenses”, agregó.