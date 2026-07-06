El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de modificar el cálculo del beneficio de la Tarifa Social Federal y aseguró que la medida perjudica a millones de usuarios del transporte público.

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Durante la conferencia de prensa de este lunes encabezada por funcionarios bonaerenses, Marinucci explicó que desde el 1° de julio el descuento del 55% dejó de aplicarse sobre la tarifa vigente en cada jurisdicción y pasó a calcularse sobre una tarifa de referencia fijada por Nación.

"Lamentablemente, hoy me llama a estar aquí una decisión que ha tomado el Gobierno nacional, que tiene que ver con topear el atributo social sobre una tarifa de referencia", sostuvo el funcionario.

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Según detalló, la Tarifa Social Federal nació en 2012 con un descuento del 40% para sectores vulnerables y luego fue ampliada al 55%, alcanzando a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados, pensionados, veteranos de guerra, trabajadoras de casas particulares y otros programas sociales.

Marinucci advirtió que la nueva modalidad implica una pérdida progresiva del beneficio cada vez que aumente el boleto, afectando a unos 3,8 millones de usuarios de la tarjeta SUBE en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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"Se ven perjudicados de manera progresiva con los incrementos futuros de la tarifa del transporte automotor", afirmó.

Críticas a la política de subsidios de Nación

El ministro también sostuvo que la Provincia realiza un importante esfuerzo económico para sostener el sistema de transporte frente al retiro de fondos nacionales.

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En ese sentido, indicó que el Gobierno bonaerense destina alrededor de 75.000 millones de pesos mensuales para subsidiar el transporte automotor en el AMBA y otros 5.000 millones para el interior provincial.

"El gobernador está haciendo un enorme esfuerzo para sostener el subsidio a la tarifa del transporte público", remarcó.

Además, señaló que la Provincia invierte 15.000 millones de pesos adicionales para garantizar el Boleto Educativo Gratuito destinado a estudiantes universitarios y terciarios, con cobertura de hasta 45 viajes mensuales.

Reclamo por deudas y demoras

Marinucci también denunció retrasos en las transferencias nacionales destinadas al sistema de transporte, lo que, según indicó, afecta el funcionamiento de las empresas prestadoras.

Explicó que la Nación mantiene pendientes los pagos correspondientes a abril, mayo y junio, pese a que las compañías ya afrontaron salarios y costos operativos.

"El Estado nacional insiste en generar un perjuicio claro a la provincia de Buenos Aires", expresó.

Finalmente, el funcionario aseguró que, por decisión del gobernador Axel Kicillof, la Provincia continuará cumpliendo con los subsidios al transporte "sin ningún retraso", tanto en el Área Metropolitana como en el interior bonaerense, a pesar del contexto económico y de las modificaciones implementadas por el Gobierno nacional.