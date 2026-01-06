El gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Seguridad, oficializó el llamado a licitación para modernizar el sistema de emergencias 911. Con la publicación en el Boletín Oficial de la Licitación Pública 20/25 del Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Javier Alonso, se reveló una inversión millonaria la cual contempla tanto la adquisición de bienes como la prestación de servicios especializados, incluyendo soporte técnico y mantenimiento, aspectos considerados críticos para la continuidad del sistema 911.

En cuanto al financiamiento, el presupuesto oficial estimado para la contratación asciende a $23.105.697.326,46. El proceso de compra se tramitará bajo el Proceso PBAC N° 170-1158-LPU25.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que la licitación apunta a fortalecer y modernizar el sistema 911. La iniciativa fue impulsada con la idea de llevar a cabo una actualización tecnológica y operativa del sistema.

El Sistema de Atención Telefónica de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires, fue creado en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, dependiendo funcionalmente de la Subsecretaría de Coordinación y Logística Operativa, bajo la órbita de la Dirección Provincial de la Central de Atención Telefónica de Emergencias y mediante el Decreto 747/05, en el marco de la Ley Provincial de Seguridad Publica N° 12154.

Hoy en día, el SIE está conformado por tres Centrales de Atención Telefónica de Emergencias (CATE 1 La Plata, CATE 2 Mar del Plata y CATE 3 Campana) y los treinta y un Centros de Despacho policiales, distribuidos según criterios de seguridad en todo el territorio actuando como enlace entre la demanda del ciudadano frente a una situación de emergencia y la asistencia Policial, en materia de Salud, Bomberos, Defensa Civil, Prefectura Naval, etc.

Cuánto cobra "en mano" un policía bonaerense

El personal de la Policía Bonaerense percibe desde noviembre los haberes actualizados según la nueva escala salarial dispuesta por el Gobierno provincial.

Los agentes cobrarán los nuevos montos en el segundo día hábil de diciembre, cuando la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires realice la liquidación correspondiente.

Comisario General: 2.540,699,93

Comisario Mayor: 2.189,698,42

Comisario Inspector: 1.913.624,20

Comisario: 1.689.317,12

Subcomisario: 1.491.362,85

Oficial Principal: 1.081.790,30

Oficial Inspector: 1.001.984,82

Oficial Subinspector: 919.146,30

Oficial Ayudante: 840.943,75

Oficial Subayudante: 749.649,79

Mayor: 1.624.949,43

Capitán: 1.393.715,92

Teniente 1°: 1.101.373,01

Teniente: 1.018.111,69

Subteniente: 977.840,38

Sargento: 873.322,69

Oficial De Policía (Con antigüedad de 5): 746.440,44

Fuente: Caja de la Policía, actualizado a noviembre de 2025