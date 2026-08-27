Los funcionarios de la Provincia se encontraron con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra nacional de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y representantes de la CABA y de Córdoba.

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En el marco del encuentro se repasaron aspectos vinculados con la seguridad, la logística y la organización de los eventos que el Papa llevará adelante en territorio bonaerense y en otras jurisdicciones.

En este sentido, se informó que el próximo domingo llegará a la Argentina una comisión de trabajo de la Santa Sede que visitará los distintos escenarios previstos. Después se llevará a cabo una nueva reunión de trabajo interjurisdiccional para continuar avanzando con la organización de manera coordinada.

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