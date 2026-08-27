Provincia participó de reunión con autoridades nacionales por la organización de la visita del Papa León XIV a Argentina
Los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Seguridad, Javier Alonso; y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, participaron este miércoles de la primera reunión interjurisdiccional para la organización del desembarco al país del Sumo Pontífice.
Los funcionarios de la Provincia se encontraron con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra nacional de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y representantes de la CABA y de Córdoba.
En el marco del encuentro se repasaron aspectos vinculados con la seguridad, la logística y la organización de los eventos que el Papa llevará adelante en territorio bonaerense y en otras jurisdicciones.
En este sentido, se informó que el próximo domingo llegará a la Argentina una comisión de trabajo de la Santa Sede que visitará los distintos escenarios previstos. Después se llevará a cabo una nueva reunión de trabajo interjurisdiccional para continuar avanzando con la organización de manera coordinada.
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