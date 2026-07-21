El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reglamentó la Ley 15.613, una norma que busca garantizar una mayor accesibilidad para las personas con discapacidad en el transporte público de pasajeros. A partir de su entrada en vigencia, los colectivos deberán incorporar pictogramas para facilitar la comunicación de quienes presentan dificultades en el lenguaje verbal.

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La ley, aprobada por la Legislatura bonaerense tras varios años de tratamiento y promulgada este martes mediante su publicación en el Boletín Oficial, establece que las empresas de transporte deberán colocar en todas sus unidades pictogramas que permitan el acceso a la información por parte de personas con discapacidad que manifiesten dificultades en la comunicación.

De esta manera, los carteles facilitarán el intercambio entre pasajeros y choferes, especialmente en los casos de personas con trastorno del espectro autista (TEA) u otras condiciones que dificulten la comunicación verbal.

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La iniciativa ya tenía antecedentes en la provincia. La línea 85 de Quilmes fue pionera en la implementación voluntaria de pictogramas, una experiencia que sirvió como inspiración para la redacción de la normativa provincial.

Además, la reglamentación incorpora otro cambio importante: los conductores de colectivos y de cualquier vehículo destinado al transporte público de pasajeros deberán realizar una capacitación obligatoria sobre trato a personas con discapacidad para obtener la licencia habilitante. Los cursos estarán a cargo del Ministerio de Transporte bonaerense.

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Por último, el Gobierno provincial se comprometió a entregar los pictogramas de señalización a los municipios que adhieran a la ley, con el objetivo de instalarlos en terminales de ómnibus, paradas de colectivos y otros espacios vinculados al transporte público, ampliando así las condiciones de accesibilidad en toda la provincia.