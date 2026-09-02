El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires transfirió un inmueble fiscal de más de 129 hectáreas a la Municipalidad de Villarino, mediante la Resolución N° 288-MECONGP-2026 del Ministerio de Economía bonaerense.

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La disposición es a través de una cesión gratuita con el objetivo del desarrollo urbanístico exclusivo del Centro Turístico y Balneario La Chiquita. Este balneario de extensas playas se encuentra ubicado sobre la costa atlántica argentina.

El terreno está identificado como Circunscripción XVI, Sección Rural, Parcela 1914H, partida inmobiliaria N° 111-22153. Su superficie exacta es de 129 hectáreas, 12 áreas y 85 centiáreas.

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RESOLUCIÓN N° 288-MECONGP-2026

El inmueble figura a nombre del Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Llegó al patrimonio provincial tras una expropiación por la Ley N° 12.348, en un proceso judicial contra María Pilar Jañez. Asimismo, la ley ya establecía que el terreno debía donarse a la Municipalidad de Villarino.

En tanto que el municipio de Villarino tendrá un plazo de cinco años, desde la notificación de la resolución, para cumplir con el destino previsto. La cesión no es incondicional: Si Villarino incumple el objetivo en el plazo fijado, la transferencia se revocará y el dominio del inmueble regresará a la Provincia de Buenos Aires.

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