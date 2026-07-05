El debate por la eliminación del límite de edad para el ingreso de los docentes bonaerenses como titulares continúa sumando apoyos en la Legislatura provincial. Ahora fue el diputado de Fuerza Patria, Ricardo Lissalde, quien presentó un proyecto para modificar el Estatuto del Docente y eliminar el requisito que fija en 50 años la edad máxima para acceder a un cargo titular.

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La iniciativa propone modificar el artículo 57 de la Ley N° 10.579, suprimiendo el inciso que establece como condición "poseer una edad máxima de 50 años" para el primer ingreso como docente titular en el sistema educativo bonaerense.

El proyecto del legislador del Frente Renovador se incorpora a una discusión que ya había comenzado con iniciativas similares impulsadas por la diputada Sabrina Sabat (Unión y Libertad) y el legislador Luis Ontiveros (La Libertad Avanza), quienes también buscan eliminar la barrera etaria vigente.

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Uno de los principales fundamentos de la propuesta es un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que declaró inconstitucional el límite de edad luego de que una aspirante de 53 años cuestionara la normativa por impedirle acceder a la titularidad pese a reunir los requisitos profesionales.

El máximo tribunal consideró que la restricción "vulnera los principios de igualdad y no discriminación", al establecer una diferencia arbitraria basada exclusivamente en la edad.

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En ese sentido, Lissalde sostuvo que la Legislatura debe adecuar la legislación vigente para evitar nuevos reclamos judiciales y afirmó que la disposición actual "quedó desactualizada" y constituye una forma de discriminación.

Entre los argumentos citados en el expediente, el diputado recuperó uno de los pasajes más contundentes del fallo judicial: "La desigualdad proviene de la norma que, en forma arbitraria, fijó una línea que divide a quienes tienen más o menos de cincuenta años, sin ningún fundamento plausible que dé razón suficiente a aquella distinción".

El proyecto también repasa la evolución histórica del Estatuto del Docente. La norma sancionada en 1986 fijaba originalmente un límite de 45 años, mientras que una reforma aprobada en 2001 elevó ese tope a 50 años.

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Para el legislador, la realidad actual exige actualizar la legislación, ya que muchos profesionales mayores de esa edad cuentan con una amplia trayectoria y experiencia para desempeñarse en las aulas.

"Esta propuesta intenta adecuar la norma a la realidad actual, que está dada por la formación y experiencia de aquellos docentes que se encuentran en inmejorables condiciones para llevar adelante el proceso de enseñanza con idoneidad y profesionalidad", sostiene la iniciativa.

El debate también se vincula con las dificultades para cubrir cargos docentes en distintos puntos de la provincia. En ese marco, el senador Marcelo Leguizamón (HECHOS-UCR Identidad) presentó un pedido de informes para conocer la situación de las vacantes y las renuncias de personal docente y no docente.

En paralelo, Sabat sostuvo que "a los 50 años una persona todavía está vital" y que las condiciones de vida actuales obligan a revisar las restricciones previstas en el estatuto.

Por su parte, Ontiveros destacó el valor de la experiencia en el sistema educativo y advirtió: "Faltan docentes con experiencia frente a una escuela compleja", en referencia a los establecimientos que enfrentan situaciones de violencia y mayores desafíos institucionales.