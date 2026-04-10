El Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, quien tiene como Presidente interino al Dr. Mariano Carrillo, continúa con el desarrollo de la obra de bacheo y repavimentación sobre la Avenida Almirante Brown para fortalecer la infraestructura vial que conecta a la terminal portuaria con la ciudad.

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La obra da respuesta al deterioro de la calzada en una vía estratégica donde conviven el tránsito vecinal y el flujo de carga pesada. Los trabajos actuales se centran en el volcado de hormigón de alta densidad, garantizando una mayor durabilidad y seguridad para todos los usuarios.

Un compromiso con la infraestructura regional:

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Inversión Portuaria: La obra forma parte de un plan de inversión destinado a mantener en condiciones óptimas los accesos a la zona portuaria.

Calidad de los trabajos: Se utiliza hormigón de alta resistencia para asegurar que la arteria soporte el tránsito constante de camiones sin ceder ante las cargas.

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Beneficio compartido: La mejora impacta directamente en la seguridad de los vecinos de Quequén y en la eficiencia de la cadena logística agroexportadora.

Se informa a los transportistas y vecinos que las cuadrillas se encuentran trabajando sobre la calzada, lo que genera reducciones de carril. Se solicita circular con precaución, respetar los tiempos de fraguado del material y atender a la señalización preventiva dispuesta en el lugar.