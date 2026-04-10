Puerto de Quequén avanza con importante obra para optimizar la logística y el tránsito urbano
El Consorcio de Gestión continúa con el bacheo y repavimentación para fortalecer la infraestructura vial que conecta a la terminal portuaria con la ciudad.
El Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, quien tiene como Presidente interino al Dr. Mariano Carrillo, continúa con el desarrollo de la obra de bacheo y repavimentación sobre la Avenida Almirante Brown para fortalecer la infraestructura vial que conecta a la terminal portuaria con la ciudad.
La obra da respuesta al deterioro de la calzada en una vía estratégica donde conviven el tránsito vecinal y el flujo de carga pesada. Los trabajos actuales se centran en el volcado de hormigón de alta densidad, garantizando una mayor durabilidad y seguridad para todos los usuarios.
Un compromiso con la infraestructura regional:
Inversión Portuaria: La obra forma parte de un plan de inversión destinado a mantener en condiciones óptimas los accesos a la zona portuaria.
Calidad de los trabajos: Se utiliza hormigón de alta resistencia para asegurar que la arteria soporte el tránsito constante de camiones sin ceder ante las cargas.
Beneficio compartido: La mejora impacta directamente en la seguridad de los vecinos de Quequén y en la eficiencia de la cadena logística agroexportadora.
Se informa a los transportistas y vecinos que las cuadrillas se encuentran trabajando sobre la calzada, lo que genera reducciones de carril. Se solicita circular con precaución, respetar los tiempos de fraguado del material y atender a la señalización preventiva dispuesta en el lugar.
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