Perteneciente a la compañía Marflet Marine y con un porte bruto de 49.999 toneladas, el Santiago I se encuentra realizando su primer viaje tras la reciente instalación de cuatro velas de succión eSAIL de 22 metros de altura, desarrolladas por la empresa española bound4blue.

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A diferencia de las velas de tela tradicionales, estas imponentes estructuras tubulares aprovechan la fuerza del viento a través de un sistema aerodinámico de vanguardia. A través de un mecanismo de succión, hacen circular el aire sobre su superficie, generando una fuerza de sustentación que contribuye directamente a empujar el barco.

Esta fuerza propulsora adicional permite que el motor principal de la nave realice un menor esfuerzo. Como resultado directo, el Santiago I logrará una importante reducción en la quema de combustibles fósiles y en la emisión de gases contaminantes. Se estima que el ahorro energético oscilará entre el 10% y el 15%, dependiendo de las rutas transitadas y de las condiciones meteorológicas y de viento a las que se enfrente.

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