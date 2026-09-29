Puerto Quequén: Arribó el buque "Santiago I" equipado con modernas velas de succión
Puerto Quequén fue escenario de un verdadero hito para la sustentabilidad en el transporte marítimo internacional, al recibir al buque tanque y quimiquero "Santiago I". La embarcación destaca por ser pionera en la implementación de una novedosa tecnología de propulsión eólica asistida, lo que marca un paso firme hacia la descarbonización del sector, se informó oficialmente.
Perteneciente a la compañía Marflet Marine y con un porte bruto de 49.999 toneladas, el Santiago I se encuentra realizando su primer viaje tras la reciente instalación de cuatro velas de succión eSAIL de 22 metros de altura, desarrolladas por la empresa española bound4blue.
A diferencia de las velas de tela tradicionales, estas imponentes estructuras tubulares aprovechan la fuerza del viento a través de un sistema aerodinámico de vanguardia. A través de un mecanismo de succión, hacen circular el aire sobre su superficie, generando una fuerza de sustentación que contribuye directamente a empujar el barco.
Esta fuerza propulsora adicional permite que el motor principal de la nave realice un menor esfuerzo. Como resultado directo, el Santiago I logrará una importante reducción en la quema de combustibles fósiles y en la emisión de gases contaminantes. Se estima que el ahorro energético oscilará entre el 10% y el 15%, dependiendo de las rutas transitadas y de las condiciones meteorológicas y de viento a las que se enfrente.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión