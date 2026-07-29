Puerto Quequén avanza en construcción de nueva baliza de enfilamiento
En el marco del plan de modernización de infraestructura y mejora de la seguridad marítima, el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén presidido por Mariano Carrillo inició el montaje del segundo tramo de la nueva baliza de enfilamiento.
La nueva obra reviste carácter estratégico para la estación marítima, ya que permitirá reforzar y dar mayor precisión a las maniobras de entrada y salida de los buques, se informó oficialmente.
La nueva señalización contribuirá de manera directa a optimizar la operatividad del puerto y a elevar los estándares de seguridad para toda la navegación.
Con este avance, Puerto Quequén ratifica su compromiso con la inversión continua para consolidar su competitividad y eficiencia en el comercio exterior.
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