La nueva obra reviste carácter estratégico para la estación marítima, ya que permitirá reforzar y dar mayor precisión a las maniobras de entrada y salida de los buques, se informó oficialmente.

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La nueva señalización contribuirá de manera directa a optimizar la operatividad del puerto y a elevar los estándares de seguridad para toda la navegación.

Con este avance, Puerto Quequén ratifica su compromiso con la inversión continua para consolidar su competitividad y eficiencia en el comercio exterior.

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