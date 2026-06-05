En el marco de un plan integral de mejoras en la infraestructura y el entorno urbano, el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén presidido por Mariano Carrillo informó que continúan los trabajos para la transformación del sistema de iluminación en una de las avenidas principales de la ciudad, que funciona como un corredor vial estratégico.

Ads

La intervención consiste en el recambio total de las luminarias antiguas por nuevas y modernas unidades con tecnología LED.

Esta obra tiene como objetivo central elevar los estándares de seguridad y calidad de vida tanto para la comunidad como para quienes operan en el ámbito portuario.

Ads

Ads