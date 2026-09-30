El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, oficializó la designación de Ernesto Povilaitis Giovazzino como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, mediante el Decreto 1865/2026.

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La medida fue firmada en La Plata y formaliza administrativamente una designación que había sido anticipada semanas atrás y que se encontraba a la espera de la firma del mandatario bonaerense.

De acuerdo con el decreto, Povilaitis fue designado como miembro del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén en representación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y, además, asumirá la presidencia del organismo.

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El artículo primero establece que la designación tiene vigencia desde el 25 de agosto de 2026. En tanto, el artículo segundo determina expresamente que Ernesto Povilaitis Giovazzino ejercerá la presidencia del Directorio, conforme a lo establecido en el Estatuto aprobado por la Ley 11.414.

En los considerandos del decreto, el Gobierno bonaerense recordó que mediante el Decreto 3168/25 se había aceptado la renuncia de María Jimena López como integrante del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén en representación de la Provincia.

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López ocupaba además la presidencia del organismo, por lo que su salida había generado una vacante en la conducción del ente portuario.

A partir de esa situación, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica impulsó la designación de Povilaitis para integrar el Directorio y asumir la conducción del Consorcio.