Puerto Quequén será escenario de una operatoria poco habitual: la carga de cadenas y anclas gigantes destinadas a una terminal petrolera offshore que se construirá frente a Punta Colorada, en la provincia de Río Negro.

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Aunque pueda parecer una tarea técnica más, se trata de un movimiento importante porque vincula al puerto bonaerense con el megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una iniciativa pensada para transportar y exportar petróleo extraído de Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos no convencionales del mundo.

¿Para qué sirven esas cadenas y anclas? Serán utilizadas para fijar en el mar las estructuras donde amarrarán los grandes buques petroleros encargados de cargar el crudo para exportación. La terminal offshore permitirá que barcos de gran tamaño puedan operar mar adentro, algo clave para aumentar las ventas de petróleo argentino al exterior.

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Desde Puerto Quequén destacaron que es una jornada “histórica” porque el puerto empieza a participar en operaciones ligadas al sector energético, más allá de su actividad tradicional vinculada al agro y la exportación de granos.

El proyecto VMOS es liderado por la empresa VMOS y tiene a YPF como uno de sus actores principales. La obra apunta a crear una nueva vía de salida para el petróleo de Vaca Muerta hacia mercados internacionales.

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