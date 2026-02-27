Puerto Quequén invita a disfrutar de música y danza en vivo este 1° de marzo
También se podrán continuar disfrutando de la muestra histórica y experiencias de realidad virtual. La invitación es en avenida 2 y escollera sur, desde las 19 horas.
El Centro de Interpretación Portuaria (CIP) del Puerto Quequén invita a la comunidad a disfrutar otro fin de semana en familia o con amigos.
Este domingo 1 de marzo a partir de las 19:00 horas se presentan agrupaciones y conjuntos musicales de diversos géneros.
También se podrán continuar disfrutando de la muestra histórica y experiencias de realidad virtual relacionadas con el ámbito portuario. La entrada es libre y gratuita.
Agenda
* 19:00 hs - La vieja guardia (Rock)
* 19:30 hs - Agrupación Mariano Necochea
* 19:45 hs - Agrupación Andanzas (Peña)
* 20:00 hs - Agrupación Molina Campos
* 20:15 hs - Agrupación Raíces Argentinas
* 20:30 hs - Amigos del Folclore
* 20:45 hs - Agrupación Anta Wara
* 21:15 hs - Javier Torres (Folclore)
* 21:45 hs - Beto Dure (Folclore)
* 22:15 hs - Chango Fiscina (Folclore)
* 22:45 hs - Maxi Lopardo (Cumbia)
