El Centro de Interpretación Portuaria (CIP) del Puerto Quequén invita a la comunidad a disfrutar otro fin de semana en familia o con amigos.

Este domingo 1 de marzo a partir de las 19:00 horas se presentan agrupaciones y conjuntos musicales de diversos géneros.

También se podrán continuar disfrutando de la muestra histórica y experiencias de realidad virtual relacionadas con el ámbito portuario. La entrada es libre y gratuita.

Agenda

* 19:00 hs - La vieja guardia (Rock)

* 19:30 hs - Agrupación Mariano Necochea

* 19:45 hs - Agrupación Andanzas (Peña)

* 20:00 hs - Agrupación Molina Campos

* 20:15 hs - Agrupación Raíces Argentinas

* 20:30 hs - Amigos del Folclore

* 20:45 hs - Agrupación Anta Wara

* 21:15 hs - Javier Torres (Folclore)

* 21:45 hs - Beto Dure (Folclore)

* 22:15 hs - Chango Fiscina (Folclore)

* 22:45 hs - Maxi Lopardo (Cumbia)

