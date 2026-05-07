En el marco del Seminario de Buenas Prácticas en Operaciones de Graneles, organizado por AAPA LATAM y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Mariano Carrillo, disertó sobre cuatro pilares fundamentales: inversiones, sostenibilidad, digitalización y desafíos operativos.

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En su alocución, el doctor resaltó la importancia de adaptar las terminales de graneles a las nuevas exigencias del comercio global. Entre los puntos más relevantes de su intervención, se encuentran:

Perspectivas de inversión: Análisis de las estrategias necesarias para impulsar el crecimiento del negocio y fortalecer la infraestructura portuaria.

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Sostenibilidad y medio ambiente: La integración de modelos operativos que aseguren la armonía con la comunidad y el cumplimiento de normativas ambientales hacia "puertos más verdes".

Transformación digital: El rol de la digitalización y la innovación tecnológica como motores de eficiencia en la logística de graneles sólidos.

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Desafíos del sector: Una visión crítica sobre la coyuntura actual en Argentina y la región, abordando la gestión de riesgos y la optimización de procesos operativos.