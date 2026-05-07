Puerto Quequén: Seminario Internacional de Operaciones de Graneles
El Presidente interino del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Dr. Mariano Carrillo, brindó una disertación estratégica sobre el futuro y los desafíos del sector granelero en la región. Durante el panel titulado “Coyuntura Granelera desde los Desarrollos Portuarios de LATAM y el Caribe”, habló junto a líderes portuarios de Colombia y Guatemala.
En el marco del Seminario de Buenas Prácticas en Operaciones de Graneles, organizado por AAPA LATAM y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Mariano Carrillo, disertó sobre cuatro pilares fundamentales: inversiones, sostenibilidad, digitalización y desafíos operativos.
En su alocución, el doctor resaltó la importancia de adaptar las terminales de graneles a las nuevas exigencias del comercio global. Entre los puntos más relevantes de su intervención, se encuentran:
Perspectivas de inversión: Análisis de las estrategias necesarias para impulsar el crecimiento del negocio y fortalecer la infraestructura portuaria.
Sostenibilidad y medio ambiente: La integración de modelos operativos que aseguren la armonía con la comunidad y el cumplimiento de normativas ambientales hacia "puertos más verdes".
Transformación digital: El rol de la digitalización y la innovación tecnológica como motores de eficiencia en la logística de graneles sólidos.
Desafíos del sector: Una visión crítica sobre la coyuntura actual en Argentina y la región, abordando la gestión de riesgos y la optimización de procesos operativos.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión