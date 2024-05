Por Gabriela Edith Lorenzo

El amor por la música y la radio se entrelazan en una misma historia con la educación pública y la universidad. Sergio Pujol, escritor, docente e historiador, entre otras virtudes, también es conductor y productor del programa que sale al aire todos los sábado de 20.00 a 21.00 en simultáneo en la AM y la FM de Radio Universidad. Su amor por la música y un hábito que lleva más de cuatro décadas son parte de la mirada que compartió en esta entrevista.

En diálogo con LANOTICIA1.COM , Pujol repasó cómo la emisora se fue transformando al compás de los procesos culturales, sin dejar de ser nunca un espacio de resistencia ante la lógica del mercado. Sin pretenderlo, Radio Universidad, ocupa un espacio central en la actual batalla cultural y con 100 años de gestión al servicio de la comunidad, los artistas encuentran una fortaleza para salir de las trincheras. Aferrarse a la fortaleza para salir de la trinchera.

¿Cómo empezó este recorrido en Radio Universidad que lleva ya 45 años?

Arranqué con un íntimo amigo, Eduardo Dargenio, colaboramos en un programa que iba al mediodía y él hablaba de espectáculos y yo era sencillamente el programador musical; llevaba mis discos de vinilo, se los daba al operador con una lista de temas y cuidaba muy celosamente que se respetara esa programación y me enojaba mucho cuando por alguna razón no podía ir y ponían Julio Iglesias, me ponía como loco. Llamaba por teléfono y decía qué es lo que está sonando en mi espacio. O sea que yo tenía 20 años en el 79’, Eduardo también, él estudiaba periodismo y yo ya había empezado a estudiar la carrera de Historia.

Y la verdad es que la radio para nosotros fue una válvula de escape también porque bueno, obviamente, en el contexto de la dictadura no había muchos espacios en los que los jóvenes podían expresarse, había un hostigamiento permanente y si bien la radio dependía de la Universidad y estaba intervenida, por supuesto, nosotros pegamos buena onda con Mario Porro que era uno de los programadores, él estaba en planta permanente y entonces fuimos y le propusimos hacer un programa nosotros, más allá de nuestra colaboración. Y salvo una vez que tuvimos un contrato de la Municipalidad en la primera gestión de Alak, después lo hicimos siempre a pulmón como se dice habitualmente, siempre ad honorem, Eduardo estuvo conmigo en el programa casi 25 años, después tuvo un problema de salud y dejó de hacer radio.

Sergio Pujol expuso en el 1° Congreso Latinoamericano de Medios por los 100 años de Radio Universidad.

Cuéntenos un poco sobre Influencias: ¿Cómo arma el programa y en qué consiste, para los que no lo conocen?

Es un programa que está actualizado, pero tampoco está anclado al criterio de novedad, en un mismo programa puede haber una grabación de Gardel de 1928 y puede estar también el último tema de Fito Páez. En ese sentido es bastante variopinta la selección musical, a veces es un poco caótica, pero siempre me encargo de encontrar un hilo conductor. Por ejemplo, el sábado pasado estuve pasando grabaciones de cancionistas de tango y hay una chica que canta en La Plata, canta muy bien Gisela Magri, entonces pasé un tema de ella y un viejo tema de Libertad Lamarque que lo empalme con una grabación de una cantante latinoamericana que iba más o menos por ese lado,, trato de encontrar un una cierta coherencia dentro del del caos dentro del ese cajón de sastre que es el programa.

Son muchos años trabajando en la radio y yo lo tomo de alguna manera también como parte de la extensión cultural que brindo en la medida que soy docente de la Universidad, es una extensión muy particular porque en mi programa puedo abordar o desarrollar temas que mis clases no están, o que están como el jazz o el surgimiento del rock, de manera un poco episódica, un poco tangencial porque el programa va por otro lado; entonces la radio es como una especie de complemento estético si vos querés de mis clases .

Entonces hay una mirada historiográfica sobre los procesos culturales y musicales actuales, esa sería de alguna manera la marca distintiva que que tiene el programa respecto a otros programas que los hay y muy buenos. Igual te digo, yo tampoco sé muy bien cómo es posible que haya sobrevivido durante tantos años el programa. Me sorprendo gratamente de mi entusiasmo porque de alguna manera, uno a veces en la vida en muchas otras cosas necesita dar un cambio, pegar un timonazo e ir para otro lado, y yo lo he hecho en otras cosas, pero no en la radio, por eso también la radio para mí ha sido, el programa ha sido una manera de de tratar de engañar el paso del tiempo; tiene como una explicación medio metafísica también que que yo esté haciendo el programa durante tantos años, todo cambia, pero bueno, hay algo a lo que me aferro que es que es el programa de radio.

Abajo a la derecha la foto de Sergio Pujol. Pasillos de Radio Universidad.

¿Son muchas horas de música las que escucha verdad?

Te digo que no escucho tantas horas diarias, es un poco la fantasía que mucha gente se hace, piensa que estoy todo el día con auriculares encerrado en mi casa escuchando música o corriendo de concierto en concierto y no es así exactamente, yo te diría que por ahí puedo estar una hora y media o dos horas escuchando música, prestando atención Y en realidad, por supuesto que me me encanta escuchar música, me fascina, pero es una experiencia bastante agotadora también por la manera en la que yo escucho, con mucha atención me sumerjo en la música, entonces como toda experiencia fuerte, me gusta dosificar.

Se imagina Sergio que este programa se hubiera sostenido durante tantos años, sino fuera en el aire de Radio Universidad

No, no es imposible eso, es una buena observación por varias razones. Bueno, la principal es que es una radio pública universitaria por lo tanto tiene un vínculo muy particular con la comunidad platense. Está pensado, por lo menos a mi programa no lo pienso exclusivamente para los oyentes de la ciudad, mí me encantaría que el programa llegue a todos los confines del mundo por internet, pero de cualquier manera la escala en la que está hecha la radio es muy urbana, tanto la AM como la FM.

Y por supuesto la radio, para mí es un lugar hermoso, porque además siempre fue los sábados a esa hora, entonces, mi vida ha cambiado a lo largo de los años, verdad. Con las circunstancias típicas de cualquier existencia de cualquier vida, pero hay algo que se ha mantenido a través del tiempo qué es esa práctica semanal de ir a la radio.

La extensión universitaria estuvo en los principios fundacionales de la radio ¿Cómo continúa hoy?

Por un lado, es verdad, sí, la extensión cultural aparece desde la argumentación que dio el primer presidente de la Universidad Nacional, Benito Názar Anchorena a fines del 23’ o sea, seis meses antes de que la radio empezará a funcionar, empezó a funcionar el 5 de abril del 1924, y esto es otro dato que me emociona también, en el Salón de Actos del Colegio Nacional Rafael Hernández donde yo estudié el secundario, o sea, que coincidió el inicio de la radio con el ciclo lectivo de 1924 y ahí estaba efectivamente entre esos argumentos, en primer lugar, la idea de extensión cultural. Pero también es cierto que la radio cambió al compás de la sociedad y al compás de la historia política argentina, por lo tanto aquello que era un objetivo muy puntual, después fue mutando a un objetivo un poco más amplio con otras inquietudes sociales.

Hablamos de una radio que no está dirigida exclusivamente a los estudiantes de la universidad que está dirigida a la comunidad en su conjunto y que aborda cuestiones que tienen que ver con el análisis de la política nacional e internacional, el deporte, un poco al compás de las necesidades sociales y del rol de la de la Universidad que digamos que cambió a partir de los años 40', cuando aparece el ingreso irrestricto, se democratiza también el acceso a la universidad y la radio acompaña esa transformación.

Haciendo un poco de historia, ¿Cómo atravesaron los procesos políticos del país en la radio?

En el 43’ fue intervenida durante algún tiempo después bueno, por supuesto, se sufrió una fuerte censura entre el 55’ y el 58’; y el periodo más oscuro de la radio sin duda fue cuando a mí me tocó empezar a trabajar en la radio, del 76’ al 83’, pero aún así, la radio reservó algún espacio de de cultura que estuviera digamos un poco resguardo de las contingencias y de los avatares políticos.

Por ejemplo en los años 60’ se empezaba la programación con música clásica primero concierto barroco que es una manera muy original de empezar el día verdad. Hoy ya es imposible de sostener ese mismo criterio porque nos hemos vuelto muy adictos a la a las noticias políticas y el país vive en un estado de permanente zozobra entonces, en esa transformación debió quizás renunciar a parte de ese objetivo de Extensión Universitaria del que hablábamos recién; sigue estando pero más acotado si lo comparamos con lo que era la radio y su vínculo con la Universidad 30 o 40 años antes.

Hubo un momento realmente en términos de agenda cultural muy brillante, yo te diría del 60’ al 66’ más o menos estaban, por ejemplo, los programas sobre poesía, sobre distintos géneros musicales, empieza conciertos de jazz de Jorge Curubeto, Panorama del Cine de Carlos Ballina que sigue estando al aire por supuesto. Es decir, la radio empieza a ofrecer realmente una programación de de muy alta calidad y con una gran inquietud cultural, después vino el golpe 66 hay una decadencia, lógicamente.

Y en el golpe 76’ pocos son los programas de calidad que sobreviven, porque la radio estuvo intervenida y además había una bajada de línea ideológica clarísima. Nosotros tuvimos que sortear la censura, en una oportunidad, por ejemplo, hemos llegado a pasar grabaciones de Mercedes Sosa sin anunciarla; o grabaciones en caseras de los Redonditos cuando recién se habían formado y por alguna razón, un tanto inexplicable como tantas otras, había un listado de de grupos y de intérpretes que no se podían difundir en la radio, y ahí estaban los Redondos.

En la época de Malvinas por ejemplo, pasábamos temas de los Beatles en versiones instrumentales, pero no se podía pasar muchas entradas en inglés, o sea, desarrollamos algunas estrategias para esquivar la censura, muy modestamente, no? Porque éramos jóvenes y tampoco teníamos el propósito de derrotar ni mucho menos, pero por lo menos generar eso que un sociólogo llama esfera de disenso. Los recitales de rock, los ciclos de poesía, las clases de teatro, los talleres literarios, los grupos de debate, eran como pequeñas llamas de de alternativas de de discenso frente a un panorama tan desolador como el de la dictadura.

El pasillo de Radio Universidad que divide los estudios de la AM y la FM.

¿Cómo lo vincula con el contexto actual con un Gobierno que abiertamente denosta a la cultura?

Cuando hay un enemigo tan claro, hay que dejar de lado algunas diferencias, hay que unir los discursos, hay que ser muy claro y lo más contundente posible, pero bueno, la radio transmite las 24 horas en dos frecuencias y hay también formas de participación que quizás no sean explícitamente políticas, pero que de alguna manera suponen un un posicionamiento muy claro. No solamente contra el gobierno, sino contra lo que significa este gobierno en particular que es la lógica del mercado por encima de cualquier otra lógica. Entonces si vos seleccionas música que se produce de manera independiente, que no tiene canales de difusión accesibles, la posibilidad de dar a conocer ese material me parece que es también una forma de enfrentar este momento tan difícil.

Y en un lugar un poco más modesto, con una apuesta a largo plazo también, ¿no? Porque no es que una selección musical o un comentario en radio va a modificar inmediatamente la realidad, pero puede ayudar a crear conciencia sobre todo porque es una emisora que está dirigida, especialmente la FM, a los jóvenes que son los grandes protagonistas y que son también un poco carne de cañón de de estos tremendos clivajes políticos que hemos vivido en los últimos años.

La FM: un capítulo aparte

El mató un policía motorizado, Estelares y tantos otros son, y a veces le digo un poco en broma a Oscar Jalil que fue el el periodista de rock que fue un poco el padre de la de las primeras programaciones musicales de la FM, que el rock platense es un invento de él, se lo digo un poco en serio un poco en broma, pero no es tan en broma porque en realidad, a veces, para que se cree una escena musical una escena cultural cualquiera es necesario que que interactúen distintos actores y me estoy refiriendo ahora a la FM concretamente.

La FM que nació en el 89' y le dio un enorme impulso a las decenas cientos de bandas y banditas que estaban pululando por la ciudad desde muchos años antes. Desde la difusión de producciones discográficas hasta secciones. Hay una sección que se llama Antiranking, que bueno, que es un título muy gracioso, pero muy elocuente de por dónde va la radio en cuanto a la política cultural, qué es lo que la radio quiere poner en valor. Y eso no no está en otras FM de rock de la Argentina.

FM 107.5 Radio Universidad.

Me parece que es es un poco el mensaje de la radio analizar, evaluar, difundir aquellas expresiones pop que que son masivas y que son copadas interesantes desde el punto de vista artístico, el punto de vista del lenguaje, pero también darle espacio a aquello que que no tiene salida y eso me parece que ha sido muy importante porque además no solamente contribuye a darle un perfil determinado a la radio y a la comunicación en la ciudad sino a la ciudad misma es decir cuando uno dice fuera de la Plata: la ciudad de La Plata y en qué cosa piensa, piensa en la universidad, piensa en el rock platense.

Pasillo de Radio Universidad en el Edificio Karakachoff.

Piensa bueno las cosas más icónicas: los tilos, las diagonales, el Museo de Ciencias Naturales y bueno y básicamente es eso la ciudad. O sea que si uno tuviera que, de manera muy simplificada, porque también es la ciudad de los poetas y hay una movida tanguera muy importante, pero si uno tuviera que elegir un un género musical, una expresión cultural que representa la ciudad en el país y diría el rock, y no el rock masivo sino este, más alternativo más aún cuando se ha intentado definir si hay un estilo platense de rock, lo único en lo que nos hemos puesto todos de acuerdo es en los modos de de hacer rock, en los modos de producción de grabación de estar un poco indiferentes a la lógica del mercado, ese es el espíritu contestatario que siempre tuvo el rock Platense y que forma parte de la matriz cultural de la ciudad en gran medida.