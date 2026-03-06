Maximiliano Pullaro indicó este jueves en Neuquén que el crecimiento de la Argentina dependerá de su capacidad para producir, generar empleo y fortalecer el desarrollo industrial, al firmar un acuerdo de cooperación con su par neuquino, Rolando Figueroa, orientado a promover la participación de empresas santafesinas en la cadena de valor del petróleo y el gas en Vaca Muerta.

“Hay un solo camino: Argentina va a salir adelante solamente si produce más, si logra crecimiento económico y si genera empleo”, aseveró el mandatario santafesino durante el acto realizado en la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén.

El convenio rubricado entre ambas provincias prevé acciones conjuntas para fortalecer el desarrollo de proveedores, promover la capacitación técnica y facilitar el intercambio de tecnologías, con el objetivo de integrar a empresas santafesinas en el ecosistema energético que se expande alrededor de Vaca Muerta.

Pullaro destacó la identidad industrial del entramado empresario santafesino, caracterizado por pequeñas y medianas empresas de origen familiar que crecieron al calor de la innovación tecnológica y la inversión productiva. “Son industrias que empezaron en un garaje o en un galpón y que hoy tienen cientos de trabajadores. Son empresas que no se olvidan de dónde vienen y que siguen apostando a invertir y a generar empleo en sus comunidades”, señaló.

En ese marco, sostuvo que Santa Fe busca integrarse al crecimiento energético que vive el país sin abandonar su base agroindustrial. “Santa Fe es campo e industria, pero también quiere ser parte de esta nueva etapa que vive la Argentina con el desarrollo de la minería, el gas y el petróleo”, indicó.

“Entendimos que la oportunidad que empezaba a tener la Argentina con Vaca Muerta no podía encontrarnos ausentes. Hoy ya hay muchas empresas santafesinas brindando servicios en el sector, y el desafío es que muchas más puedan sumarse”, finalizó.