Daniela y su familia viven a metros de la esquina Jesús María y Córdoba, en Punta Alta. Ella, sus hijos y su marido, están sufriendo las consecuencias de los desbordes cloacales de los pozos tras las abundantes precipitaciones de los últimos días.

Para colmo ahora observaron el desagote por parte de un camión de los residuos domiciliarios en plena calle. Aparentemente, descargó el camión porque se quedó encajado debido al mal estado de la calle. Finalmente, este jueves, el Municipio y la empresa que vertió la carga del camión en el lugar, se presentaron con sus camiones para darle solución al problema.

“Un atmosférico tiró desechos cloacales en la esquina y nosotros estamos acá con gastroenteritis, no podemos salir, no podemos ir al médico, los remises no entran, los autos se nos encajan y vienen y nos tiran esto acá”, lamentó Daniela, la vecina afectada del barrio Laura.

“Estamos nosotros ya desbordados de aguas negras aguas de la cloaca ya estamos desbordados y vienen y nos tiran más”, se quejó. “Tenemos que salir caminando como podamos”, graficó.

Además, ahora ella también se enfermó. “Yo tuve que hacer de enfermera de mi familia mientras ellos estaban enfermos. Ellos ahora salieron un poquito adelante pero ahora la que está convaleciente soy yo”.