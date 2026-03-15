Un joven de 22 años fue asesinado de una puñalada durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Punta Alta, en el partido bonaerense de Coronel Rosales. El ataque ocurrió luego de una discusión con un conocido con quien había compartido previamente el cumpleaños de la novia de la víctima.

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El hecho ocurrió cerca de las 6.00 en la calle San Juan al 700, a la salida de la vivienda donde se realizaba el festejo. Según los primeros datos de la investigación, la víctima, Santiago Renna Merlo, caminaba por la zona junto a su novia cuando comenzó una discusión con Ariel Fernando Buono, de 30 años.

El posteo en medio del cumpleaños de la novia del chico asesinado en Punta Alta. (Foto: Instagram S. E.)

De acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía, ambos se conocían y habían estado horas antes en el cumpleaños de la pareja del joven asesinado. En medio del conflicto, Buono habría sacado un cuchillo y lo apuñaló. La agresión ocurrió delante de la novia de Renna Merlo y de familiares que se encontraban en la vivienda donde se realizaba la celebración.

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El joven fue asesinado delante de su novia. (Foto: Instagram S. E.)

Tras el ataque, la mujer llamó al 911. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar encontraron al joven tirado en la vía pública con una profunda herida de arma blanca y constataron que ya no tenía signos vitales. Luego del crimen, la Policía montó un operativo en la zona y logró detener al sospechoso a pocas cuadras del lugar.

El cuchillo secuestrado en el crimen de Punta Alta. (Foto: La Nueva)

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el cuchillo que habría sido utilizado en el ataque. Según informó el medio TN, el arma blanca fue encontrada a unos 25 metros de la escena del crimen, semisumergida en un charco de agua, donde el acusado habría intentado descartarla.

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De acuerdo a lo que informó el medio regional La Brújula 24, la causa quedó a cargo de la UFIJ Nº5 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que imputó al detenido por el delito de homicidio. Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia del hecho y determinar cómo se originó la discusión que terminó en el crimen.