La concejala de Punta Indio, Pierina Colabianchi, solicitó licencia a su banca en el Honorable Concejo Deliberante para dedicarse de lleno a sus funciones dentro del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La decisión se formalizó durante la sesión ordinaria N° 04/2026 y generó distintas lecturas en el ámbito político local.

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El comunicado oficial fue breve y se limitó a explicar que la dirigente priorizará su rol en la gestión provincial. Sin embargo, el movimiento no pasó desapercibido en el escenario político del distrito.

Según informó el medio local Ahora Online, en los pasillos del Concejo y entre referentes locales, la interpretación es otra: lejos de tratarse de un alejamiento, muchos lo ven como un paso estratégico. La salida temporal del cuerpo legislativo podría leerse como un reordenamiento de su perfil político, con proyección a futuro.

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En ese marco, empiezan a surgir especulaciones sobre un posible posicionamiento de cara a las elecciones de 2027. Sin confirmaciones públicas, pero con señales que no pasan inadvertidas, el nombre de Colabianchi comienza a instalarse en la conversación política de Punta Indio.

Por ahora, la decisión formal es una licencia. El impacto real, en cambio, recién empieza a medirse.

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