La influencer libertaria María Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez y parte del equipo de comunicación del gobierno de Javier Milei, quedó envuelta escándalo tras protagonizar un accidente vial y dar positivo en un test de alcoholemia en Mar del Tuyú.

El episodio ocurrió cuando Rolón impactó con su automóvil contra un poste y, al ser sometida al control correspondiente, registró 1,89 gramos de alcohol en sangre. Esta situación, no solo expone al joven, sino que la dejó en un lugar incómodo y contradictorio con posteos efectuados por la protagonista en otros momentos:

En uno de esos mensajes, Rolón había escrito: “Tenés una fila de pibitas regaladas que son pro-delincuentes como vos que andan fuerte en auto y toman alcohol como si no hubiese un mañana”.

En otro posteo, aún más explícito, denunciaba lo que definía como “impunidad total” al compartir un video de una concejal electa del kirchnerismo en Salta acusada de manejar alcoholizada. “Así se maneja la casta: para ellos no hay límites ni reglas”, afirmaba.

La impunidad es total. Así se filmó @solegramajok, concejal electa del kircherismo en Salta, manejando borracha encima de un tipo. Así se maneja la casta: para ellos no hay límites ni reglas. https://t.co/1pIOKsw7Yk — Eugenia Rolón (@EugeniaRolon_) November 23, 2021

La contradicción entre aquellos discursos y el reciente episodio en Mar del Tuyú no pasó inadvertida y generó críticas incluso dentro de sectores afines al oficialismo.

En el plano legal, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, con intervención del Juzgado de Faltas del Partido de La Costa. Además, trascendió que el vehículo involucrado registra al menos dos multas previas por exceso de velocidad.