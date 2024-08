El trágico siniestro sucedió en un camino rural de Laprida. Una Ford F-100 con dos personas en su interior terminó volcada a un costado del camino. El conductor salió por sus propios medios pero el acompañante quedó atrapado en el interior.

De acuerdo al medio local LapridaWeb, quien manejaba fue identificado como William Lastra. El acompañante, Tadeo Vidal de 28 años, quedó atrapado. Según su familia permaneció más de 12 horas en grave estado hasta que los bomberos llegaron al lugar y cortaron el chasis para sacarlo.

Luego, fue trasladado al centro hospitalario de Laprida pero dado su grave estado fue derivado Hospital Municipal de Olavarría. Tenía órganos complicados, un vaso sanguíneo roto, hipotermia y otras heridas de consideración. Pese al esfuerzo médico, falleció. Sin embargo, la familia de la víctima le agradeció al personal de salud:

“Familiares, amigos y allegados queremos agradecer al Hospital de Olavarría. Dieron todo, demostraron ser muy buenos profesionales. Gracias al doctor Franco y a las enfermeras por la bondad y el amor hacia Tadeo. A los chicos de limpieza y seguridad. Gracias” fue el mensaje que difundieron en agradecimiento al personal del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” según publicó el medio Verte.

Las autoridades judiciales comenzaron una investigación contra Lastra por “lesiones culposas” pero la causa podría modificarse a “abandono de persona”. Los investigadores deben determinar si la conducta de Lastra es negligente o imprudente.

Qué dice el conductor y la familia de la víctima

La familia del joven está conmocionada y considera que el conductor abandonó a Tadeo. El tío de Tadeo, Gastón Rivero, dijo al medio En Línea Noticias:

“Venían de trabajar de un campo, se dirigen a la ciudad de Laprida, en donde hacen una parada en un tipo de bar, se encuentran un par de horas en ese lugar, después se dirigen a la ciudad de Laprida, en un camino vecinal, hay un despiste, en donde vuelca la camioneta, mi sobrino queda atrapado, la otra persona en algún momento avisa a otro, ni siquiera al hospital, nada de eso, desaparece doce horas. Del momento que se produce el vuelco, hasta la hora que lo encontraron a mi sobrino, fueron doce horas”.

“Él dice que salió en busca de ayuda, que no pudo encontrarla la ayuda, la verdad que es algo ilógico, porque vos entras a cualquier campo, cualquier lugar, y encontrás una ayuda o pasa gente, nada, él es una persona normal, donde no tiene golpe, donde se ve que esa noche no ha pasado frío, eso es lo más ilógico y lo más loco de todo esto, pero bueno, son causas de que se están investigando, donde ya hay pruebas, hay audios, hay fotos de todo, ya está todo comprobado en fiscalía, a través de un representante legal que tenemos, y la verdad es muy extraño todo lo sucedido”, relató Rivero

“Tenemos la convicción y la certeza de que acá pasó algo más, de que esa persona en esas 12 horas se limpió, los motivos se están en averiguaciones, si fue por alcohol o alguna sustancia en su cuerpo, pero el tipo tuvo 12 horas para limpiarse. Y de todas maneras eso se puede comprobar”, señaló el familiar de Tadeo.

Según el medio de Olavarría Verte, una ambulancia del Hospital Municipal Pedro S. Sancholuz se dirigía al lugar cuando fue interceptada por una camioneta que hizo seña de luces para que se detuviera. “Bajó uno de los masculinos rengueando y dijo que viajaba a bordo del rodado que volcó, indicó dónde fue el accidente y continuó camino a nuestra ciudad para recibir las primeras atenciones en el hospital”.

Según este medio, Lastra precisó que el accidente sucedió entre las 22.30 y 23. Aseguró que el camino estaba “complicado”, con tierra mojada y eso provocó el despiste de la camioneta. Debido a la falta de señal de telefonía, “salió por sus propios medios del vehículo y caminó toda la noche en busca de ayuda mientras su amigo estaba atrapado con la camioneta”.