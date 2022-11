El presidente Trenes Argentinos, Martín Marinucci, salió a responderle al ex diputado del PRO marplatense, Juan Aicega, quien denunció “fraude” en la venta de pasajes a Mar del Plata con una foto donde una tren iba vacío.

“Los pasajes los compran las empresas de colectivo”, acusó Aicega.

En este momento viajando por la ruta 2 a Buenos Aires, vi el tren en dirección Mar del Plata y a Buenos Aires totalmente vacíos. La gente no puede comprar pasajes porque dice boletos agotados. Los compran los mafiosos de las empresas de colectivos. Va denuncia penal en la semana. pic.twitter.com/X60CQvnGb0 — Juan Aicega (@jaicega) October 28, 2022

La respuesta de Marinucci no tardó en llegar: “No hay una mano negra”, dijo Marinucci a Radio Brisas y explicó: “El tren tiene 376 lugares. Un tren sale de Plaza Constitución por ejemplo con 373 pasajeros, como pasó el 3 de octubre. De estos, 124 se bajan en Guido o Maipú. Podría haber en Guido 124 personas para ir a Mar del Plata, pero no. Entonces la formación va a llegar con un 70% de ocupación y no con el 100% que salió de Constitución”.

Según los registros de Trenes Argentinos, “entre el 8 y 12% de las personas que compran pasajes finalmente no viajan” por distintos motivos. De acuerdo a la empresa, el sitio web registra “una demanda de alrededor de 4000 pasajes por minuto en internet”.