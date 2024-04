El intendente Federico Susbielles aseguró que adelantará el proceso para municipalizar el servicio de agua que maneja actualmente la empresa bonaerense ABSA. Hace tiempo que la prestación es deficiente y ya lo habló con Axel Kicillof.

"El problema que tenemos los bahienses lo venimos planteando desde que asumió Kicillof. Le dije que para mí la municipalización era una alternativa viable. Pero, más allá de mi visión, tenemos que trabajar con expertos y cuando el informe esté terminado se lo voy a llevar al gobernador. Me dijo que iba a tomar la mejor decisión que Bahía Blanca necesite", dijo Susbielles a la radio LU2.

El jefe comunal de Unión por la Patria asumió el 10 de diciembre y a fines de enero había anticipado que daría un plazo de 90 días para que ABSA mejore el servicio. Eso no pasó y ahora adelantó la convocatoria a los cuadros técnico para analizar la viabilidad del proyecto municipal.

El ex intendente entre 1991 y 2003, Jaime Linares opinó sobre el tema y advirtió que el municipio podría distribuir el agua pero no potabilizarla:

"Susbielles me llamó a conversar hace unos días, hablamos varios temas. Le dije que un tema es la distribución y otro es la captación y potabilización, que es algo de mucha inversión y que me parece desde el Municipio no se puede absorber. La distribución, sí; es absolutamente razonable que lo pueda manejar el Municipio", expresó Linares.