El piloto argentino Franco Colapinto analizó la clasificación del Gran Premio de Australia, donde el equipo Alpine no logró el rendimiento esperado y deberá largar desde la zona media-baja de la parrilla.

El joven de Pilar finalizó 16° en la clasificación, tras quedar eliminado en la Q2, mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, se ubicó 14°, en un sábado complicado para la escudería francesa.

Luego de la sesión, Colapinto reconoció que el fin de semana en Melbourne estuvo marcado por dificultades desde el inicio.

“Hoy no ha sido un día fácil en la pista, ni tampoco ha sido el fin de semana más fácil hasta ahora, ya que hemos tenido dificultades desde el principio”, explicó el argentino.

El piloto sostuvo que el equipo tiene identificado parte del problema en el auto, aunque aclaró que la solución llevará tiempo porque implica desarrollo técnico.

“Tenemos una idea del problema, pero es difícil de solucionar tan rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto cuando te vas dando cuenta de las cosas que faltan, lo que tiene o lo que no”, detalló.

🗣️ ¡Franco Colapinto post clasificación!



Colapinto también señaló que el resultado estuvo lejos de lo que esperaban luego de algunas buenas sensaciones en los test de pretemporada realizados en Baréin.

“No es donde queríamos estar ni donde esperábamos estar después de un par de sesiones de pruebas decentes en Baréin. Algunos de los otros equipos parecen más fuertes de lo que pensábamos y han dado un paso adelante aquí”, afirmó.

El argentino remarcó que el equipo viene trabajando intensamente para mejorar el rendimiento y destacó que la temporada se disputa con un reglamento completamente nuevo, lo que obliga a un proceso constante de adaptación.

“Esta nueva generación de coches y reglamentos es totalmente nueva y aún queda mucho por aprender y comprender en cada circuito al que vamos”, explicó.

De cara a la carrera, Colapinto se mostró optimista sobre la posibilidad de avanzar posiciones en una competencia que suele ser exigente y con oportunidades estratégicas.

“No nos rendimos y creo que podemos avanzar en la carrera de mañana, donde debería haber oportunidades para adelantar. También ha demostrado ser una carrera en la que solo hay que sobrevivir hasta la bandera a cuadros para obtener una recompensa”, señaló.

La carrera del Gran Premio de Australia se disputará este domingo desde la 1 de la madrugada (hora de la Argentina) en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

“Intentaremos centrarnos en hacer una buena salida y mantenernos en la lucha”, concluyó Colapinto, confiado en poder remontar posiciones en la primera carrera del año.