El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 14 del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, en una carrera marcada por una sanción que lo relegó al fondo del pelotón antes incluso de que comenzara la competencia en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne.

Ads

Puede interesarte

El pilarense había tenido una buena largada, pero su carrera quedó comprometida tras recibir un stop and go por una infracción reglamentaria cometida por su equipo, Alpine F1 Team, momentos antes de la vuelta de formación.

El argentino explicó que la penalización lo sorprendió y que aún no tenía del todo claro lo ocurrido en ese momento. “Me pusieron un stop and go, es una locura. Una pena. Creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar, todavía no entendí bien qué pasó, no hablé con ellos. Son cosas para trabajar y mejorar”, reconoció.

Ads

La sanción llegó porque un mecánico empujó el monoplaza unos centímetros hacia atrás cuando faltaban pocos segundos para iniciar la vuelta de formación, algo que el reglamento prohíbe estrictamente. La penalización obligó a Colapinto a pasar por boxes y lo dejó en el último lugar desde el inicio de la competencia.

A pesar de los inconvenientes, el piloto argentino logró completar la prueba y destacó que el rendimiento del auto fue algo mejor que el mostrado en la clasificación. “Creo que el ritmo de carrera fue un poco mejor que en qualy, estábamos más competitivos. Fue un día largo. Hice una buena largada, después nos complicamos con todo eso, pero creo que pronto vamos a estar más fuertes”, señaló.

Ads

Desde el equipo también asumieron la responsabilidad por el error. El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, lamentó la equivocación en el procedimiento previo a la salida.

“Sí, hay una regla. No es una regla nueva, es una regla de larga data que establece que no se puede trabajar en el auto después de los 15 segundos antes del inicio de la vuelta de formación”, explicó en declaraciones a Motorsport.

El dirigente reconoció que la infracción se produjo por apenas unos segundos. “Nosotros infringimos esa regla por, no sé, un par de segundos, creo. Fue un error de procedimiento. Pero no señalamos a ningún individuo cuando nos va bien y es lo mismo cuando no nos va tan bien. Aprenderemos de esto, lo corregiremos y no volverá a ocurrir”, aseguró.