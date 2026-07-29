Mientras continúa la investigación para determinar el origen de la intoxicación alimentaria que afectó a decenas de vecinos de Coronel Pringles, una de las organizadoras de la cruzada solidaria "Todos por Luz Clarita" rompió el silencio, pidió disculpas a las personas afectadas y aseguró que espera los resultados de los análisis bromatológicos para conocer qué ocurrió.

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Josefina Sáenz Baliente, impulsora de la iniciativa solidaria que el primer afectado fue su propio hijo:

"Empezó con vómitos, se desvanecía y tenía diarrea. Lo llevamos de urgencia al hospital y, mientras estaba allí, escuché que ingresaba otra persona con los mismos síntomas. Cuando dijeron su nombre entendí que había comprado en la venta de pollos y enseguida avisé a la médica de guardia porque pensé que, si el problema estaba en la comida, podía convertirse en una catástrofe", recordó en dialogo con el medio El Informador.

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La mujer contó que la preocupación aumentó a medida que más pacientes ingresaban al Hospital Municipal. "Entré en una crisis. Nos preocupaba mucho pensar cómo podía terminar toda esa gente que simplemente confió en nosotros y colaboró", expresó.

En paralelo, el Municipio activó los protocolos sanitarios, intervino preventivamente la mercadería vinculada al evento y trabaja junto al área de Bromatología y organismos provinciales para establecer el origen del episodio.

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Respecto de la elaboración de los alimentos, Sáenz Baliente sostuvo que la preparación estuvo a cargo de una persona con experiencia y aseguró que se respetaron las medidas de higiene, utilizando superficies separadas para los distintos alimentos y elementos correctamente desinfectados.

Sin embargo, remarcó que será la investigación la que determine qué sucedió. "Queremos que Bromatología haga su trabajo y que se sepa la verdad", afirmó.

Aunque insistió en que no considera que la responsabilidad recaiga sobre los organizadores, pidió disculpas a quienes resultaron afectados y reveló que ofrecieron devolver el dinero a varias de las personas que habían adquirido el menú solidario. "Nunca quisimos quedarnos con ese dinero", sostuvo, al tiempo que agradeció las muestras de apoyo recibidas.

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Finalmente, expresó el deseo compartido por su familia de conocer el resultado de la investigación. "Queremos saber qué pasó, que toda la gente esté bien y también limpiar nuestro nombre, porque no sería lindo que nos señalen por la calle", manifestó.

La campaña solidaria "Todos por Luz Clarita" ofrecía un menú compuesto por pollo a la parrilla, dos chorizos y una porción de ensalada. Según informó el Municipio, las personas afectadas presentaron vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal. Mientras avanzan los estudios bromatológicos, las autoridades aclararon que todavía no existe una determinación oficial sobre el origen de la intoxicación.