Qué es la Cabalgata Cándido Mansilla en Rivadavia, un evento donde se recorre 180 km a caballo, carro o sulky
En el marco del aniversario local, del 1 al 5 de octubre, cientos de jinetes transitarán por 6 localidades y cerrarán la fiesta a pura música.
La 15ª Cabalgata Cándido Mansilla en Rivadavia es una propuesta que no podés dejar pasar.Es una tradición dentro de este municipio bonaerense que reúne a cientos de jinetes, también en carro o sulky, para recorrer varios pueblos del partido.
Esta cabalgata se organiza en el marco de los festejos por el aniversario del distrito: en este caso, el 115° aniversario.
El punto de partida será el miércoles 1 de octubre a las 13:00, desde Corrientes y esquina Comandante Hillcoat (frente a Camuzzi). A lo largo de esos días (hasta el 5 de octubre), el recorrido cubrirá cerca de 180 kilómetros, pasando por seis localidades del distrito: América, Fortín Olavarría, González Moreno, Roosevelt, Sansinena y Sundblad.
El domingo 5, se hace un cierre festivo con shows musicales: es un momento para que todos los que acompañaron desde afuera también vivan la fiesta. Además habrá feria de emprendedores, stands gastronómicos, juegos para los chicos: todo lo necesario para pasar un día familiar.
Datos Claves
Nombre: 15ª Cabalgata Cándido Mansilla
Motivo: Festejos por los 115° años del distrito de Rivadavia
Fechas: Del miércoles 1 al domingo 5 de octubre de 2025
Lugar de partida: Corrientes y esquina Comandante Hillcoat (frente a Camuzzi)
Recorrido: 180 km a caballo, carro o sulky por seis localidades: América, Fortín Olavarría, González Moreno, Roosevelt, Sansinena y Sundblad
Cierre / espectáculos: Domingo 5 en el predio frente al Galpón Cultura y Deporte: shows musicales (Los Tipitos, Los Reyes del Cuarteto), feria, gastronomía, juegos infantiles y recepción de los participantes.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión