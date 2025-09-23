La 15ª Cabalgata Cándido Mansilla en Rivadavia es una propuesta que no podés dejar pasar.Es una tradición dentro de este municipio bonaerense que reúne a cientos de jinetes, también en carro o sulky, para recorrer varios pueblos del partido.

Esta cabalgata se organiza en el marco de los festejos por el aniversario del distrito: en este caso, el 115° aniversario.

El punto de partida será el miércoles 1 de octubre a las 13:00, desde Corrientes y esquina Comandante Hillcoat (frente a Camuzzi). A lo largo de esos días (hasta el 5 de octubre), el recorrido cubrirá cerca de 180 kilómetros, pasando por seis localidades del distrito: América, Fortín Olavarría, González Moreno, Roosevelt, Sansinena y Sundblad.

El domingo 5, se hace un cierre festivo con shows musicales: es un momento para que todos los que acompañaron desde afuera también vivan la fiesta. Además habrá feria de emprendedores, stands gastronómicos, juegos para los chicos: todo lo necesario para pasar un día familiar.

Datos Claves

Nombre: 15ª Cabalgata Cándido Mansilla

Motivo: Festejos por los 115° años del distrito de Rivadavia

Fechas: Del miércoles 1 al domingo 5 de octubre de 2025

Lugar de partida: Corrientes y esquina Comandante Hillcoat (frente a Camuzzi)

Recorrido: 180 km a caballo, carro o sulky por seis localidades: América, Fortín Olavarría, González Moreno, Roosevelt, Sansinena y Sundblad

Cierre / espectáculos: Domingo 5 en el predio frente al Galpón Cultura y Deporte: shows musicales (Los Tipitos, Los Reyes del Cuarteto), feria, gastronomía, juegos infantiles y recepción de los participantes.