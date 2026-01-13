El denominado “meteotsunami”, es un evento de origen atmosférico que se registró en Mar Chiquita, en plena tarde y con consecuencias trágicas.

Según explicaron especialistas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), un meteotsunami es un “tsunami muy suave” generado por perturbaciones de presión atmosférica asociadas a intensas tormentas y al pasaje de sistemas frontales. Estas alteraciones pueden provocar una fuerte amplificación de las ondas oceánicas sobre la plataforma continental y, al llegar a la costa, originar olas de varias decenas de centímetros.

A diferencia de los tsunamis tradicionales, que tienen origen sísmico, los meteotsunamis dependen de una combinación muy específica de factores atmosféricos y oceánicos. Dirección, velocidad de propagación, amplitud y periodicidad de las perturbaciones de presión deben superar determinados umbrales para que el fenómeno se produzca.

