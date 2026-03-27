Qué es y cómo funciona el Pasaporte Turístico de Tigre, el programa que premia a los visitantes
Quienes recorran la comuna bonaerense tendrán más posibilidades de acumular sellos por los que posteriormente serán recompensados.
El Pasaporte Turístico de Tigre es un programa gratuito pensado para turistas y visitantes. El objetivo es incentivar el recorrido por distintos atractivos del destino, premiando a quienes participen en actividades turísticas locales.
¿Qué es y cómo funciona?
Se trata de un “pasaporte” físico que el turista retira al llegar a Tigre (en la oficina de informes ubicada en Bartolomé Mitre 345) y que va completando durante su estadía.
📌 Paso a paso
1. Retiro del pasaporte
Se entrega en la oficina de informes turísticos, con cupos limitados por día. Es personal, intransferible y exclusivo para turistas.
2. Recolección de sellos
Cada vez que el visitante realiza una actividad en lugares adheridos, obtiene un sello presentando el comprobante. Las categorías son:
- Gastronomía
- Alojamiento
- Actividades recreativas
- Excursiones
3. Acumulación = recompensas
Cuantos más sellos se junten, mejores premios se pueden obtener.
4. Canje de premios
Se realiza en la oficina de informes presentando:
El pasaporte
Tickets o comprobantes de las actividades
5. Vigencia
El pasaporte tiene una duración de 1 mes desde su entrega.
🎁 ¿Qué premios se pueden obtener?
Los premios consisten en:
Merchandising oficial de Tigre
Souvenirs
Accesorios y artículos promocionales
No se pueden canjear por dinero ni transferir a otras personas, y dependen de la cantidad de sellos acumulados y la disponibilidad al momento del canje.
📍 Lugares y circuitos habilitados
El programa abarca múltiples zonas turísticas con decenas de comercios y atractivos:
Establecimientos habilitados.
CIRCUITO TURÍSTICO CASCO HISTÓRICO:
GASTRONOMÍA: Cervecería Milberg.
MUSEOS: Museo De La Reconquista, Museo De La Prefectura.
EXCURSIÓN CON GUÍA: Centro de Guías Tigre y Delta, Tigre Free Walking Tour.
ALOJAMIENTO: Hotel Villa Victoria.
CIRCUITO TURÍSTICO PASEO VICTORICA:
GASTRONOMÍA: Asador América, Brujas, Casa Río, Chapaleo, Costa Sofía, El Muelle, Heladería Vía Toscana, Heladería il Fiume, Juanna’s, La Foret, Lowell’s, María Lujan, Palas, Savage Beer, Shawarma Shami, TBC Resto y Café, Tia Lita, La Serena.
ALOJAMIENTO: Río Tigre Hotel, Hotel Villa Julia.
EXCURSIONES: Catamaranes tigre, Hércules Catamarán, Lanchas Brizuela.
MUSEOS: Museo de Arte Tigre.
CIRCUITO TURÍSTICO TIGRE CENTRO:
GASTRONOMÍA: Amor A Primera Birra, Astor Bar, Baruc, Bonafide, Café No'C, Catering L’aviron, Celsius, Celestinos, Chevere, Del rio 2020, El Bodegón de los Inmigrantes, El Candidato, En Estado Natural, Farina, Freedom, Great Burgers, Heladería Araucaria, Heladería Antonio, Hoods, La Farola Tigre, La Isla, Millenial HC, Parilla Don Emilio, Parrilla Resto Bar Benito, Pishko Qenti, Plaza Café, Rock and Beer, Roco, Starbucks, Tiempo Libre, Vivanco, Zi Teresa, Zucchini.
EXCURSIONES: Albatros, Juli Delta trips, Navetur, Sturla Y Cia, Turismo Las Palmas, Transdelta, Delta Paseos.
TEATRO: Nini Marshall.
PARQUE TEMÁTICO: Parque de la Costa.
MUSEOS: Casa de la Cultura Villa Carmen.
ALOJAMIENTO: Posada 1860.
CIRCUITO TURÍSTICO DELTA:
GASTRONOMÍA: Aire De Proa, Alpenhaus, Atelier Chez Lissie, Bemvelon, Bonanza, Danilo Restaurante, El Hornero, El Remanso, Gato Blanco, Isla Bruma, Isla El Descanso, Kanoo Resto, La Martita, Las Rosas, Las Velas, Refugio 31, Timón Dorado.
MUSEOS: Museo Sarmiento, Casa Museo Haroldo Conti, Casa Museo Xul Solar, MADA.
ALOJAMIENTO: Delta Eco Hotel, Hosteria Atelier, Solar del Delta, La Morada, La Posada Del Abra, Hostel Delta, Al Delta Suites, Aires Del Delta, Isla Caribetá, Mi Rancho, El Sitio Dorado.
ACTIVIDADES: Bandoneón a Bordo, Delta en Kayak, Establecimiento apícola Fé y Esperanza, Parador Delta Point, Parador Cara Sur Beach.
RESERVA NATURAL: Monte Blanco.
RECREOS: Recreo Aca Delta, Recreo Banco Provincia, Recreo El Alcázar, Recreo Galeón de Oro, Recreo Faro Delta, Recreo Luz y Fuerza.
CIRCUITO TURÍSTICO BOULEVARD SÁENZ PEÑA:
GASTRONOMÍA: Almacén de Tigre, Cabutia, La Cueva Del Waira, Tibuk, Petit, Pardo, Orilla Brava.
ARTE Y LITERATURA: Estación Libro.
CIRCUITO TURÍSTICO DIQUE LUJÁN Y VILLA LA ÑATA:
GASTRONOMÍA: Brothers y Co, Klauss, El Bagual, El Cáncamo, El Desembarco, La Ribera, Ñeto, Periplo Harbor House, Sociedad de Fomento Villa La Ñata, Tía Ñata.
ACTIVIDADES: Turismo Kayak.
MUSEOS: Casa Museo Xul Solar.
CIRCUITO TURÍSTICO PASEO DE LOS ANTOJOS:
GASTRONOMÍA: Club Bocado, Daksha, Gelay, Hatsu Sushi, Heladería Colonial, Los Platitos, Shelter, Sushi Pop, Tienda de Tortas.
ALOJAMIENTO: Hotel Fundación García.
CIRCUITO TURÍSTICO BENAVÍDEZ:
GASTRONOMÍA: Bollo, De Vera Grill, Estilo Adelina, Las Marias, Look’s cervecería, Tero, Mustang, Malevo, Mestizo, Parrilla La Selva.
EQUITACIÓN: Equestria, Club Hípico Benavídez.
PARQUE AÉREO: EUCA.
ALOJAMIENTO: Torrepueblo.
ACTIVIDADES: Escuadrón Paintball.
CIRCUITO TURÍSTICO PUERTO DE FRUTOS:
GASTRONOMÍA: Amarras Snack Bar, Barba, Bonafide, Brandi Italiano Deli, El Galpón de la Arenera, El Guapo, El Lucero, El Tandilero, Havanna, Havanna 2.0, La Odisea Parrilla, La Ranchera, La Vieja Del Puerto, Lo de Negri, Los Isleños, Los Isleños Pizzas, Parador Cachete, Pescadito, Rabito, Sweet Pepper, Waes Del Mundo.
EXCURSIONES: Catamaranes Río Tur, CN Navegación, Don Humberto, Mini turismo
Bambi. Natventure, Turismo Lucía Victoria.
CENTRO EDUCATIVO Y DE RESCATE DE FAUNA: Serpentario Educativo de Tigre
CIRCUITO TURÍSTICO NORDELTA:
GASTRONOMÍA: Agave, Beltrán, Almacén de Pizzas, Big Pons, Cachita, Fabric Sushi, Granero, Heladería Antonio, Hierro, Justo, La Fleur de Sartí, Le Pain Quotidien, Los Inmortales, Mailo, Obvio Carne y Pasta, Rabieta, Rapanui, Sana al Río, Sushi Club, Starbucks, Zo Nikkei.
CINE: Cine Atlas Nordelta.
ALOJAMIENTO: Wyndham Nordelta.
