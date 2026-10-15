El partido entre Sarmiento de Junín y River Plate dejó interrogantes sobre la organización del ingreso de los hinchas visitantes. Lo que debía ser una jornada con ambas parcialidades en el estadio Eva Perón terminó con aglomeraciones, una puerta forzada por los propios simpatizantes y efectivos policiales que utilizaron gas pimienta y bastonazos para controlar la situación.

Ads

Los incidentes ocurrieron el miércoles por la tarde, antes del encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. Según las imágenes difundidas en redes sociales y los reportes periodísticos, la demora en los accesos provocó que cientos de personas se amontonaran frente a uno de los portones. En medio de la presión de la multitud, algunos hinchas quedaron en el suelo y otros intentaron abrirse paso por la fuerza.

Una BARBARIE lo que está pasando en Junín en el acceso de la hinchada de River !! Hinchas con sin entradas y con entradas truchas entraron a la fuerza. La policía desbordada tirando gases a todo lo que se mueve con mujeres y niños a unos metros. Una locura total 😡😡 https://t.co/vx6de80zyA — Luis Fregossi (@LuisFregossi) October 14, 2026

Una de las principales explicaciones apuntó al sistema de ingreso. Según publicó Clarín, el lector de códigos QR no habría funcionado, lo que habría complicado los controles y generado mayores demoras. También hubo denuncias de simpatizantes que aseguraron que otras personas aprovecharon el desorden para ingresar sin entradas. A esto se sumaron cuestionamientos por una presunta sobreventa de localidades, aunque ese punto requiere una confirmación oficial.

Ads

Antes del partido, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, había informado que el dispositivo contaría con alrededor de 350 efectivos policiales, 30 trabajadores de Utedyc y asistencia médica.

El organismo también había anunciado la apertura de las puertas para las 16.30, más de dos horas antes del inicio previsto para las 19. Además, recomendó concurrir con anticipación, llevar la entrada física y el DNI y respetar los controles de acceso. No estaba prevista la venta de localidades en el estadio.

Ads

Sin embargo, según los reportes difundidos después de los incidentes, una gran cantidad de hinchas llegó sobre la hora y el ingreso se volvió caótico. Ante la presión de la gente, algunos simpatizantes terminaron forzando una de las puertas para poder entrar. Luego, efectivos policiales intervinieron con gases y golpes de bastón, una respuesta que también quedó registrada en videos.

El operativo había sido presentado por Aprevide como parte de la política "para que cada vez más partidos del fútbol bonaerense se disputen con público local y visitante, bajo condiciones de respeto y seguridad". Lo ocurrido en Junín dejó expuesta la distancia entre ese objetivo y lo que sucedió en uno de los accesos.

🗣️ "NOS TIRARON GAS PIMIENTA EN LA CARA" El testimonio de los hinchas de River sobre lo que ocurrió en el ingreso al estadio en Junín. 🐔 https://t.co/7TKoNseqmX — La Página Millonaria (@RiverLPM) October 14, 2026

¿Falló la previsión sobre la cantidad de público, el control de las entradas, la organización de los accesos o la respuesta policial? Son algunos de los interrogantes que dejó una jornada en la que miles de hinchas debían ingresar a la cancha para ver un partido de fútbol y terminaron en medio de una situación de tensión y violencia.

Ads

Dentro de la cancha, Sarmiento y River empataron 1-1. Afuera, en cambio, el ingreso de los visitantes dejó una discusión pendiente sobre las condiciones en las que se organizan los partidos con ambas hinchadas en territorio bonaerense y las responsabilidades por lo sucedido.