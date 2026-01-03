El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires presentó oficialmente su propuesta para la temporada de verano en Mar del Plata, con el Teatro Auditorium y el Museo MAR como sedes centrales.

La agenda para el mes de enero propone más de 230 funciones y actividades que integran producciones propias y artistas de trayectoria internacional, garantizando el derecho al disfrute y al descanso mediante propuestas de alta calidad artística.

Esta iniciativa apuesta por figuras de la talla de Elena Roger, Lorena Vega, Luis Machín e Iñaki Urlezaga, entre otros, además de circuitos que incluyen ciclos de tango, cine, performances y talleres creativos.

Bajo el concepto "La felicidad de compartir", la agenda contará con la participación de más de 1000 artistas que garantizarán cercanía y presencia en cada municipio a través de diversos circuitos culturales. Todas las actividades, horarios y sedes ya puede consultarse en la página oficial del Instituto Cultural.

La programación de Mar del Plata durante el mes de enero

Por su parte, el Museo MAR de Mar del Plata ofrecerá una grilla de actividades y funciones que integran música, performances, cine, danza y espectáculos para toda la familia.

Durante el mes de enero comienza la agenda de Lecturas de Verano, una propuesta que reúne a distintos escritores y escritoras con sus lectores en el Museo MAR, ubicado en Av. Félix U. Camet y López de Gomara. El viernes 16 de enero a las 19 horas tendrá lugar Dolores Reyes, autora de la novela Cometierra. El viernes 23 visitarán el Museo el periodista y escritor Cristian Alarcón junto a actríz y dramaturga Lorena Vega. El viernes siguiente, 30 de enero se realizará una charla entrevista junto al escritor Pablo Ramos.

Durante todos los míercoles de enero –los días 7, 14, 21 y 28– desde las 19:00 hasta las 22:00 el equipo del programa Abrazadxs al Tango realizará una milonga junto a una clase magistral de baile a cargo de Karo Pizzo, Ezequiel Ristenpart, Bernardo Maidana, Nacho Iglesias y Martin Iarussi.

Los martes de enero, el público podrá participar del Taller Acción sensación, una actividad programada para las 18 horas los días 7, 14 y 21. El día 30, a las 19 horas, tendrá lugar el "Taller Post playa Jam's".

En cuanto a las proyecciones y performances, el día 8 a las 20 horas se proyectará el un documental sobre la vida de Héctor Germán Oesterheld, guionista e historietista argentino, autor de “El Eternauta”. La performance Ciclorama tendrá lugar los días 9, 23 y 30, siempre a las 20 horas. Además, el 10 de enero a las 20 horas se realizará el ciclo performativo colectivo Mosh. Para los amantes de la danza, el 24 de enero a las 20 horas será el turno de Soma danza. La música también tendrá su espacio, con shows a las 20 horas: Marplanautas” el 11 de enero, De los vientos el 15, Música Ecofonías el 17, el show de Julio Fabiani el 18, Seivó el 22 y BAWKBAWKBOOM el 25.

Finalmente, el circo y los espectáculos infantiles completan la cartelera. El 10 de enero a las 19 horas se presentará el show de circo "Manic Freak". Los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo "Noso3" el día 17 a las 19 horas. El 24 de enero a las 19 horas tendrá lugar el espectáculo de circo "El show de Simón", y cerrando el mes, el 31 de enero a las 19 horas se presentará el espectáculo de circo "Muruya".

Además, entre las exhibiciones centrales que se podrán visitar este verano se encuentran "Que Parte De Quien" del artista Eduardo Basualdo, "Fragmentar la obsolescencia. Primavera silente" —con curaduría de Bienal Sur— y la muestra "Tramas II: mundos posibles, resistencias y porvenires". Esta propuesta se completa con talleres creativos, lecturas de verano y recorridos participativos que invitan a la comunidad a interactuar con el arte contemporáneo de forma gratuita durante toda la temporada.

El mes de enero tendrá como actividad conclusiva una edición de Café Cultura con la presentación del libro de Sergio Maldonado, con la participación del escritor y humorista Pedro Saborido. El evento tendrá lugar el sábado 31 desde las 21:00 en el Centro Cultural Raverta.

En esta temporada, el Teatro Auditorium de Mar del Plata reafirma su rol como faro cultural de la costa bonaerense con una grilla de 186 funciones , incluyendo artistas locales y elenctos bonaerenses independientes. La propuesta también invita al abordardaje de problemáticas contemporáneas ligadas a los derechos humanos, la perspectiva de género y la salud mental. Las entradas para todos los espectáculos estarán disponibles a través de Plateanet.

En la Sala Piazzolla, se destaca el concierto de Elena Roger con su TOUR 2026, que tendrá lugar el día 7 de enero a las 21:30. También se presentará la aclamada obra "Relatividad", protagonizada por Gabriela Toscano y Luis Machín del 8 al 11 de enero a las 21:30. La actriz y dramaturga Lorena Vega visitará el teatro con su obra "La vida extraordinaria" los días 17 y 18 de enero a las 21:30. Además tendrá lugar el espectáculo de danza "Noche de Clásicos y de Película" con Iñaki Urlezaga los días 29 y 30 de enero a las 22 horas. Completan la cartelera de la sala: "París Jazz Club" el días 14 de enero a las 21:30, "Quiero decir que te amo" los días 15 y 16 de enero a las 21:30 y "Prima Facie" los días 20, 21, 27 y 28 de enero, desde las 21:30.

La Sala Nachman recibirá a la figura de Cristina Banegas con su obra "Molly Bloom" el 13 de enero a las 21:30 horas. La programación incluye "Lo nuestro es puro teatro" los días 6, 13, 27 de enero, 22:00; "Mercedes - Homenaje" 7, 14, 21, 28 de enero desde las 20:00; "Perras" los días 7, 14, 21, 28 de enero desde 22:00; "Enamorarse es hablar corto y enredado" del 8 al 11 de enero a partir de las 22:00; "La leona, el amor de una madre nunca se rompe" del 15 al 18 de enero a partir de las 22:00, y "El mecanismo de Alaska" desde el 22 al 25 de enero a partir de las 21:30.

En la Sala Payró, la propuesta es variada con "El Conventillo de la Paloma" 7, 14, 21, 28 de enero a partir de las 20:00 y "El debate" los días 7, 14, 21, 28 de enero desde las 22:00. Además, se presentarán: "País de nunca" del 8 al 11 de enero desde las 21:00, "Helter Skelter", la banda homenaje a The Beatles tendrá lugar el día 13 de enero desde las 21:00, entre otras actividades:

Finalmente, la Sala Laureti, ubicada en el Centro Comercial del Puerto, ofrece música y espectáculos como "Séquito arrogante y Beatle Toné" el día 6 de enero a las 21:30. También se realizarán cuatro funciones de "Papá Gaucho" los días 10, 17, 24, 31 de enero desde las 21:30 y "La Sirenísima" 7, 14, 21, 28 de enero, 21:30. Se suma la obra "Arde Piaf" 8, 15, 22, 29 de enero, 21:30, "Coisas do Brasil" el 9 de enero desde las 21:30. También habrá funciones de Las Magdalenas los días 18 y 25 de enero desde las 21:30, además de la presentación de MATUNGO y los TILT el día 20 de enero desde las 21:00.