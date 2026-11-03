Un campo de Pergamino amaneció este lunes con una imagen llamativa: amplias franjas de trigo acostado formaron dibujos irregulares sobre el terreno, mientras otros sectores del cultivo permanecieron en pie.

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Según informó La Opinión de Pergamino, el lote está ubicado en la zona rural, en las inmediaciones de la Planta de Tratamiento de Residuos. La particular disposición de las plantas llamó la atención por las figuras que podían observarse a simple vista.

Sin embargo, detrás de la curiosa imagen hay una explicación agronómica. Se trata de un fenómeno conocido como vuelco o acame del trigo, que ocurre cuando los tallos se doblan o las plantas pierden su posición vertical.

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Entre las causas posibles aparecen las ráfagas intensas de viento y las precipitaciones, especialmente cuando el suelo tiene mucha humedad y pierde capacidad para sostener las raíces.

El fenómeno no implica necesariamente la pérdida total del cultivo, aunque puede generar complicaciones para la cosecha y afectar el rendimiento, dependiendo de la superficie dañada y del estado de desarrollo de las plantas.

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Por el momento, será necesaria una evaluación directa en el campo para determinar la magnitud del vuelco y si provocó pérdidas productivas.