La temporada de verano en la costa atlántica suma una propuesta para vecinos y turistas con la nueva edición de los paradores ReCreo, unos espacios gratuitos que combinan recreación, cultura y deporte frente al mar.

Impulsada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, los paradores funcionarán desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero, todos los días de 10.00 a 20.00, en las localidades de Miramar y Villa Gesell. En ambos puntos, quienes se acerquen podrán encontrar áreas de descanso y sombra, sanitarios, duchas con agua caliente, juegos para las infancias y una variada oferta de actividades recreativas destinadas a todas las edades.

La propuesta incluye una agenda abierta y completamente gratuita, con clases de yoga, ritmos latinos, talleres infantiles, actividades deportivas y sets de DJs, entre otras alternativas. El objetivo es promover el bienestar, los hábitos saludables y la recreación al aire libre, además de ofrecer espacios de encuentro familiar en pleno verano.

En Miramar, el parador ReCreo estará ubicado sobre la Avenida 12, entre Avenida 9 y Avenida del Durazno, una zona reconocida por sus amplios médanos. Conocida como la “Ciudad de los Niños”, Miramar se destaca por sus playas tranquilas y su perfil familiar, además de una agenda cultural que la posiciona como un destino elegido para quienes buscan descanso y actividades compartidas.

Por su parte, en Villa Gesell el parador se encontrará en calle 113 y playa, un punto tradicional de encuentro en uno de los destinos más emblemáticos del verano bonaerense. Con más de 10 kilómetros de playa, una intensa vida cultural, propuestas gastronómicas y paseos por el bosque, la ciudad combina descanso con entretenimiento.

Desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica destacaron que los paradores ReCreo forman parte de una estrategia integral para fortalecer el turismo durante todo el año, incentivar el movimiento interno en los 135 municipios de la provincia y generar un impacto positivo en el empleo y la economía local. La iniciativa invita a vivir experiencias colectivas que refuerzan el sentido de comunidad y pertenencia, con el mar como escenario principal.

La programación completa de actividades de verano puede consultarse en el sitio oficial buenosaires.tur.ar y a través de las redes sociales @turismopba y @recreopba, donde se actualiza la agenda de propuestas para disfrutar de la costa atlántica con acceso libre y gratuito.

