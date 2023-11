Por Federico de Marco



Desde que Javier Milei ganó la segunda vuelta electoral, su discurso -que le había generado grandes adhesiones sociales por su contundencia- se relativizó, máxime tras el inicio del armado de su gabinete junto a Mauricio Macri. Desde su entorno empezaron a rechazar proyectos emblemas como la dolarización y el cierre del Banco Central, entre otros. No obstante, todos coincidieron en que los próximos meses serán duros. Lo aseveraron el propio Presidente electo y el propio Macri.

En este sentido, se prevé que tampoco se cumplirá la premisa de Milei de que el ajuste “lo pague la política” (nunca la frase dejó de ser un significante vacío). Los precios siguen aumentando y 2024 no será mejor que 2023 en esta materia (según los propios economistas libertarios). La devaluación, además, es un hecho (bajo el eufemismo de “unificación del tipo de cambio”). La inflación, entonces, será una vía de ajuste sobre las clases medias y bajas, principalmente en aquellas porciones informalizadas, que mayoritariamente respaldaron a La Libertad Avanza en las urnas.

En este escenario, no suenan lógicas políticas como la eliminación de la obra pública -con los despidos que implica- mientras se mantiene al día la asistencia social. No obstante, Macri en su gestión optó por “arreglar” con los movimientos piqueteros para evitar inconvenientes. Fue una resolución simple, no del problema sino de su bienestar como Ejecutivo, y si bien Milei no buscaría hacer esto en principio, llegado el caso podría defeccionar para ahorrarse dolores de cabeza.

Desde su entorno afirman que continuarán los planes “por un tiempo”, pero que deben “salir rápido” de ese sistema (aunque nunca se brindaron mayores precisiones). El problema es la pérdida del poder adquisitivo que se gesta cotidianamente…

Desde los movimientos piqueteros ya salieron a marcarle la cancha al próximo Gobierno y avisaron que no le será fácil ajustar los planes. El propio Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero y una de las caras más visibles de las últimas protestas en demanda de mayor asistencia, aseveró que espera que a Milei “le vaya mal”.

El próximo Gobierno no tiene demasiado margen de maniobra, y el ajuste sucederá sí o sí (confirmado por el propio mandatario electo). Sólo resta conocer -en este período de confusión y tensiones internas- el tamaño y la direccionalidad de dicho ajuste.

Puede interesarte