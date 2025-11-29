Una familia de Ezeiza quedó completamente desamparada tras un incendio que destruyó la casilla donde vivían en barrio Sol y Oro, sobre Lomita 1551. Según relató a Canal Cuatro de Ezeiza Ramón Rufino Castillo, hermano de la dueña de la vivienda, el fuego comenzó alrededor de las 4.30 de la mañana y consumió toda la casa, sin que fuera posible rescatar casi nada.

Ads

“Quedamos con lo puesto. La cocina, la heladera, las camas, todo se perdió. Solo pudimos salvar una garrafa”, contó Ramón. La vivienda formaba parte de un conjunto de tres casas habitadas por hermanos de la familia, todas afectadas por el fuego.

Los afectados ya habían sido censados para acceder a una vivienda, pero aseguran que aún no recibieron asistencia del municipio. Mientras tanto, enfrentan la urgencia de las lluvias que complican aún más su situación.

Ads

La familia solicita donaciones de colchones, ropa, calzado y utensilios básicos. Según informó Canal Cuatro, los interesados pueden colaborar a través de la cuenta alias MONA.14.MP a nombre de Ramón Rufino Castillo 1131445161.

Ese medio local recogió el testimonio de Claudia, esposa de Ramón, quien detalló los talles de ropa y calzado necesarios: “Mi hijo más grande usa talle 16, otro 15 y el más chico 14. Zapatillas en 37, 38 y 33. Nosotros, adultos, talles 3 y 4”.

Ads

Según explicaron, los bomberos del Cuartel 6 actuaron para apagar las llamas, pero el fuego ya había consumido gran parte de la estructura. La familia sigue esperando que un asistente social confirme la asistencia prometida por el municipio.