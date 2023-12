La ciudad de La Plata se prepara, como todos los años, para vivir la tradicional quema de muñecos que llevan a cabo cada 31 de diciembre, sin embargo, el temporal que azotó a la Provincia durante este fin de semana, destruyó uno de los momos más esperados por los platenses que se ubica en la rambla de 32.

El Grupo 36, uno de los más antiguos en sostener la tradición platense, se encontró este domingo con la estructura del momo destrozada por la lluvia. En diálogo con LaNoticia1.com, Santiago, uno de sus integrantes, se lamentó: “Contra la naturaleza no se puede y hacer un muñeco en la calle, como lo hicimos toda la vida, es estar expuesto a esto también a que te agarre una tormenta y te lo destrocen, lamentablemente se rompió absolutamente todo”.

Parte de la estructura derribada por el temporal.

Seis personas, cuatro adultos y dos menores, forman parte de la nueva generación de Grupo 36 que hace 13 años continúan el proyecto que comenzó allá por el año 84’, este año comenzaron a trabajar el 20 de noviembre en el armado de los personajes de Súper Hijitus. “Tiramos ideas y vamos debatiendo a ver cuál es el que nos gusta a todos. Y bueno, salieron estos, que nos parecieron bastante atractivos, coloridos y demás”, dijo Santiago.

El armado del momo se lleva a cabo en la esquina de 10 y 36, sin embargo, conforme avanzan con las diferentes partes de la estructura, el montado del muñeco se realiza en la rambla de 32 y 10, donde es quemado pasado la medianoche del 31 de diciembre. Después de la esquina de calle 40, esta es la segunda más visitada de la ciudad. Cabe aclarar que se establecen diferentes horarios para que los vecinos puedan asistir a la mayor cantidad de quemas posibles.

Los cuerpos de los muñecos también fueron destrozados.

“Nuestra idea era mover el muñeco recién hoy, lunes 18 pero bueno, ya vimos que la esquina nos estaba quedando muy chica, ya no había espacio, también teníamos eso de querer llevarlo para poner la cabeza, para cerrarlo y todo y bueno, nos ganó, no sé si la ansiedad, pero bueno, cuestión que lo llevamos obviamente sabíamos que iba a llover mucho, que había ido una tormenta muy fuerte lo atamos, lo tapamos, lo clavamos, como hacemos siempre”, pero no alcanzó, explica el muñequero.

Ahora el grupo busca recaudar fondos o materiales, tales como madera, papel y otros materiales para reconstruir el muñeco trabajando a contrarreloj, “más que nada la cabeza, la Pirucho esa la estoy haciendo de cero, porque desapareció, se mojó, se rompió”, dijo Santiago y agregó: “Los cuerpos de los muñecos bancaron bastante, pero sí, se habrán roto un 30, 40% más o menos”.

Santiago trabaja en la reconstrucción de la cabeza.

Y remarcó: “Lo que más va a costar y está costando es la cabeza del Pirucho, que como te digo, la estoy haciendo de cero y eso subimos a las redes y automáticamente se empezó a difundir, obviamente siempre está la gente que nos ayuda, que comparte y recibimos dentro de todo un poquito de plata que nos va a ayudar a comprar algunos materiales y sobre todo el apoyo moral de la gente, que eso también suma porque nos da como un empujón”.

El grupo invirtió 300 mil pesos en la realización del muñeco y todo eso quedó destruido por el agua y el viento, ahora los jóvenes intentan recaudar para rearmar la estructura y Santiago explica: “El gran problema es que nosotros ya nos quedamos sin plata para invertir, entonces ahora estamos esperando a ver si la gente poco a poco colabora. Así que no es que tenemos un número al cual llegar, no ahora, sí cuando estén los muñecos armados, ahí la idea es empezar a juntar la plata para devolver y pagar todas las deudas”.

Por lo general, no recurren a la habitual práctica de los muñequeros que consiste en cruzar una soga en la calle cuando pasan los vehículos y pedir dinero a quiénes pasan. ”Nosotros hace tiempo que implementamos poner la plata a nosotros, porque la gran mayoría trabajamos e invertimos la plata nosotros, obviamente después intentamos recuperarla”, cuenta Santiago y detalla: “Quizás los últimos días que hacemos eventos, o hacemos algunas movidas para, justamente recuperar la plata ahí.

“Ahora no es nuestra prioridad juntar para devolverla, sino que todavía estamos comprando más materiales”, explicó y contó que también aceptan donaciones de "diario, madera, papeles todo lo que nos sirva para volver a reconstruir". Cualquier interesado en colaborar puede hacerlo al alias: “santiagonico” o pueden comunicarse al Instagram: @somos10y36.