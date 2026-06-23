Después de más de cinco décadas de búsqueda, la familia Ibarra Britos recibió los restos de Horacio Alfredo Ibarra Britos, un joven de Quequén que había desaparecido en 1975 y cuyos restos permanecieron durante décadas enterrados como “NN” en un cementerio de Escobar.

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La restitución estuvo a cargo de integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes entregaron la documentación judicial y el cofre con la osamenta a los hermanos de Horacio en una vivienda de Quequén. Tras ello, los familiares realizaron una ceremonia de despedida e inhumaron sus restos en el Cementerio Municipal de Quequén.

Conocido por su familia como “Ñato”, Horacio tenía 18 años cuando salió de su casa y nunca regresó. Se presume que fue víctima de la represión ilegal de aquella época.

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El proceso de identificación fue posible tras la recuperación por parte del EAAF de cuerpos inhumados sin identidad en el Cementerio Municipal de Escobar. La investigación documental permitió vincular registros dactiloscópicos de diciembre de 1975 obtenidos en el marco de una causa judicial iniciada a partir de la aparición en la vía pública de dos cuerpos en la zona del Río Luján, que luego fueron enterrados en Escobar.

A partir del análisis de las huellas dactilares tomadas en aquel momento, el EAAF pudo establecer hipótesis de identidad, que luego confirmó por medio del análisis genético.

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La búsqueda tomó un nuevo impulso en 2010, cuando varios familiares aportaron muestras genéticas para colaborar con los trabajos de identificación.

Tras la ceremonia de restitución, familiares y especialistas participaron de una caravana hasta el cementerio de Quequén, donde los restos fueron depositados en la misma sepultura donde descansan sus padres y dos de sus hermanos.