Puerto Ciudad oficializó la firma de nuevos convenios en el marco de la expansión de su línea de Deportes. Esta iniciativa está diseñada específicamente para acompañar, respaldar y potenciar el talento de los deportistas de elite de la comunidad.

Ads

Mediante este proyecto se busca brindar un apoyo integral a los atletas locales que ya compiten en las máximas exigencias y que representan el orgullo de la región. El objetivo central de estos acuerdos es otorgarles el respaldo institucional y económico necesario para que puedan enfocarse plenamente en sus disciplinas: entrenar con regularidad, asistir a competencias en las mejores condiciones operativas y continuar posicionando la bandera local en los podios más importantes.

Durante el acto oficial de la firma de actas, el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, el Dr. Mariano Carrillo, manifestó su entusiasmo y felicitó a los deportistas seleccionados para esta etapa: “A cada uno de los integrantes del programa de Alto Rendimiento les deseamos lo mejor en este camino. Estamos felices de acompañarlos en un trayecto que exige tanta disciplina. El esfuerzo es de ustedes, el orgullo es de todos”.

Ads

Ads