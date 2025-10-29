La ruta 5 volvió a ser escenario de una tragedia vial. Este martes por la mañana murió Sebastián Alberto Peña Cozzarin, un reconocido carnicero de Pehuajó, al chocar de frente su Nissan Frontier 4x4 contra un camión Scania que transportaba gas propano.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 373, entre Pehuajó y Francisco Madero, por causas que investiga la UFI N° 8 del Departamento Judicial Trenque Lauquen, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Schestrom.

Según informaron los bomberos voluntarios de Francisco Madero, el conductor del camión —oriundo de Bahía Blanca— resultó ileso pero quedó en estado de shock. La ruta permaneció cortada durante más de ocho horas debido a que el camión, que transportaba gas para la empresa Liquigas, quedó inclinado sobre la banquina y fue necesario evitar un posible derrame.

Peña Cozzarin, padre de dos hijas, había cumplido 57 años el mes pasado. Era dueño de la carnicería El Uno, ubicada sobre avenida San Martín al 200, e integraba la Cámara de Industria, Producción y Servicios de Pehuajó, además del directorio de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA).

Desde la Cámara lo despidieron con profundo pesar: “Su calidez, su buena energía y su enorme corazón quedarán para siempre en el recuerdo de quienes compartimos cada día con él. Gracias, Seba, por tanto. Tu huella quedará para siempre con nosotros”, expresaron en redes sociales.

También lo recordaron desde el Golf Club Pehuajó, el Comité de la UCR y el Club Atlético Estudiantes Unidos, entre muchas instituciones locales que lamentaron su muerte.

La noticia causó conmoción en Pehuajó, donde vecinos y comerciantes lo describieron como una persona “alegre, solidaria y positiva”. Su fallecimiento reavivó el reclamo por la autovía de la ruta 5, una traza marcada por numerosos accidentes fatales.

En agosto pasado, tres integrantes de una familia de Comodoro Rivadavia murieron en otro choque frontal a la altura del kilómetro 389, entre Francisco Madero y Juan José Paso, cuando viajaban rumbo a Rosario.

La ruta nacional 5, que une Buenos Aires con Santa Rosa, atraviesa buena parte del oeste bonaerense. Actualmente solo tiene autovía hasta Mercedes, y los vecinos impulsan una campaña en Change.org para exigir la continuidad de la doble traza y reducir los siniestros viales que se cobran vidas con frecuencia.