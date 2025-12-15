Un empleado de Elencos Estables de Nación murió tras arrojarse desde el segundo piso del Palacio Libertad luego de ser descubierto mientras sacaba fotos a menores de edad en un vestuario. El hecho ocurrió el viernes por la noche, tras una función musical con participación de niños y adolescentes.

La víctima fue identificada como José Antonio Fernández, de 37 años, con domicilio en Llavallol, partido de Lomas de Zamora, en el sur del Conurbano bonaerense. Se desempeñaba como técnico en archivo musical del Coro Polifónico Nacional, organismo que depende de la Dirección Nacional de Elencos Estables.

El episodio se produjo una vez finalizada la gala “Navidades del mundo”, realizada en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad. Mientras los elencos regresaban a los camarines, un grupo de niñas menores de 14 años se cambiaba en un vestuario cuando una madre advirtió que un hombre las estaba registrando con su celular.

Según informó Clarín, la situación derivó en gritos y forcejeos. Padres, docentes y personal del lugar le exigieron que mostrara el contenido del teléfono. Según reconstruyeron fuentes del caso, Fernández se negó a entregar el celular, vio una ventana abierta y se arrojó al vacío delante de testigos.

Personal de seguridad dio aviso inmediato y una ambulancia del SAME lo trasladó a un hospital con heridas graves. Aunque ingresó con vida, murió el sábado por la mañana.

De acuerdo a la investigación, las cámaras de seguridad y los testimonios coinciden en la secuencia de los hechos. El celular fue secuestrado para ser peritado y la Justicia tomó declaración a los padres que realizaron la denuncia.

La causa quedó en manos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona, que continúa con las actuaciones judiciales correspondientes, pese a que no habrá imputación penal por el fallecimiento del acusado.

Las menores involucradas, integrantes de la Escuela de Formación Nacional en Danza, recibieron contención y se encuentran fuera de peligro, según confirmaron fuentes oficiales.