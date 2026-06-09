La comunidad de Coronel Pringles se vio conmovida tras conocerse el fallecimiento de Lucas Olivero, el joven que había resultado gravemente herido durante un accidente laboral ocurrido en un taller cuando se le cayó encima una casilla.

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El episodio se registró en un predio ubicado en la intersección de calles 41 y 20 y generó un importante operativo de asistencia. Según se informó, tras el accidente se desplegó un rápido trabajo conjunto entre Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Comunal y personal de la Guardia Urbana para poder rescatar al joven atrapado bajo la pesada estructura.

Tras varios minutos de labor coordinada, Olivero fue rescatado y trasladado de urgencia al Hospital Municipal Manuel B. Cabrera. Sin embargo, el joven sufrió gravísimas heridas producto del hecho y la víctima falleció.

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En el lugar del accidente se realizaron las tareas periciales con el objetivo de establecer de manera precisa cómo se produjo el hecho y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en esta tragedia.

Desde las redes sociales del Rally Bonaerense del Sudoeste, despidieron al joven quien era piloto de su categoría. “La noticia que nunca hubiésemos querido dar. Con un profundo dolor nos toca despedir a un querido integrante de la familia del RALLY Bonaerense DEL S.O. Hoy las carreras, los caminos y cada recuerdo compartido se llenan de tristeza ante una pérdida tan difícil de comprender”, señalaron.

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“Su pasión, su compromiso y los momentos vividos quedarán por siempre en la memoria de quienes tuvimos la suerte de conocerlo y compartir este deporte que tanto amamos. Acompañamos de corazón a su familia, amigos, equipo y seres queridos en este momento tan doloroso, ante la pérdida física de nuestro querido piloto de la clase N1. Descansa en paz Lucas Olivero. Hasta siempre”, concluyeron.