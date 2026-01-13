Un fenómeno meteorológico extremo sacudió la tarde del 12 de enero a la costa atlántica bonaerense y dejó una profunda conmoción en Mar Chiquita y localidades vecinas. Una ola gigante, asociada a un meteotsunami, irrumpió de manera sorpresiva en plena jornada de calor, obligó a evacuar las playas y activó un operativo de emergencia. En ese contexto, perdió la vida Yair Amir Manno Núñez, un joven de 29 años nacido en Mar del Plata y residente en Francia, que se encontraba de visita en el país.

Vivía en el sur de Francia hace ocho años se desempeñaba como jinete de caballos endurance en el país europeo.

Núñez había regresado a la Argentina para reencontrarse con su familia y disfrutar de unos días de descanso junto a su novia, de nacionalidad francesa, y dos amigos. Según confirmaron fuentes del caso, el joven se encontraba pescando en una playa del partido de Mar Chiquita cuando fue sorprendido por la violenta crecida del mar.

Sin advertencia previa, el agua se retiró de manera repentina y segundos después avanzó con una fuerza inusitada. Testigos relataron que la ola alcanzó varios metros de altura y arrastró todo a su paso.

En ese escenario, Yair Núñez fue empujado por la corriente y golpeó contra unas rocas. De inmediato, guardavidas y personal de emergencia acudieron en su auxilio y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque los esfuerzos resultaron fueron en vano y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

La identidad de la víctima fue confirmada por fuentes oficiales. Núñez había nacido el 21 de mayo de 1996 en Mar del Plata y, si bien residía en Francia, mantenía su vínculo con la Argentina a través de su entorno familiar.

El titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, confirmó las circunstancias del hecho y detalló que el episodio dejó además 35 personas con heridas leves y un hombre internado tras sufrir un infarto, quien permanecía bajo observación médica. “Hay una persona fallecida, un joven varón, que aparentemente fue empujado por el agua y golpeó contra unas rocas”, señaló.

Tras el episodio, las autoridades dispusieron la evacuación total de las playas de Mar Chiquita y mantuvieron el estado de alerta en Mar del Plata y otras localidades cercanas.

